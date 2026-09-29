Hà Nội nâng chất lượng giáo dục từ nhà trường

Sau khi Trường tiểu học Thăng Long và Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sáp nhập, việc ổn định tổ chức, thống nhất hoạt động chuyên môn trở thành một trong những nhiệm vụ đầu năm học của Trường tiểu học Thăng Long.

Hà Nội nâng chất lượng giáo dục từ từng nhà trường

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của hai trường cùng xây dựng kế hoạch giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm và tìm cách phát huy nguồn lực chung để chăm lo tốt hơn cho học sinh.

Theo cô giáo Dương Thu Hằng, Khối trưởng chuyên môn khối 2, các buổi sinh hoạt chuyên môn giúp giáo viên rà soát chương trình, tiến độ dạy học và yêu cầu cần đạt của từng môn.

Giáo viên cũng thống nhất cách triển khai bài học giữa các lớp, đồng thời trao đổi phương pháp xây dựng nền nếp, giúp học sinh hình thành thói quen tự giác và chủ động ngay từ đầu năm học.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình Minh cho biết, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện dạy học với tinh thần chủ động, đổi mới.

Thông qua sinh hoạt chuyên môn, giáo viên cùng nhìn lại thực tiễn giảng dạy, điều chỉnh phương pháp và lựa chọn giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giờ học.

Bài toán vận hành sau sáp nhập cũng đặt ra tại Trường trung học cơ sở Giảng Võ. Theo Hiệu trưởng Tô Thị Hải Yến, sau khi sáp nhập với hai trường trên địa bàn, trường có hơn 5.500 học sinh.

Nhà trường phải thống nhất hoạt động chuyên môn và bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều giữa trường chính với các điểm trường.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Trường trung học cơ sở Giảng Võ tổ chức tập huấn về kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn và đánh giá năng lực toán học của học sinh theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Minh Ngọc, người tham gia biên soạn bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, bài kiểm tra không chỉ phản ánh kết quả học tập mà còn giúp giáo viên điều chỉnh cách dạy. Việc xây dựng đề cần dựa trên hiểu biết về năng lực, mức độ tiếp thu và sự tiến bộ của học sinh.

Từ thực tiễn các trường học, ngành giáo dục Hà Nội xác định năm học 2026–2027 là thời điểm tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đổi mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho biết ngành sẽ tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông, đồng thời tăng cường kỷ cương, bảo đảm an toàn trường học.

Bên cạnh hoạt động dạy học, các cơ sở giáo dục sẽ đẩy mạnh trao đổi chuyên môn, hội thảo và tập huấn. Ngành cũng triển khai nền tảng học tập số Hanoi Study và kho học liệu số dùng chung từ nay đến cuối năm học, nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh tiếp cận và sử dụng học liệu thuận tiện hơn.

Giáo dục toàn diện tiếp tục là một trọng tâm. Các trường được khuyến khích phát triển thể thao học đường, giúp mỗi học sinh lựa chọn và thường xuyên rèn luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp.

Với mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, những cơ sở đủ điều kiện sẽ xây dựng môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh và thí điểm dạy một số nội dung, hoạt động giáo dục bằng ngôn ngữ này.

Cùng với đó, các trường tổ chức dạy học âm nhạc, mỹ thuật và hoạt động nghệ thuật theo chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng không gian văn hóa, nghệ thuật phù hợp, góp phần phát triển năng lực và đời sống tinh thần cho học sinh.