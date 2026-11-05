Hà Nội nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm

Tại hội nghị, 180 cán bộ, người dân và đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ xã Đoài Phương được phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng phát hiện, phòng ngừa và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm.

180 cán bộ, người dân và đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ xã Đoài Phương được phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm. Ảnh: PV

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như karaoke, massage, gội đầu... việc nắm vững quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng. Anh Nguyễn Văn Khánh, đại diện hộ kinh doanh karaoke tại thôn Kim Tân cho biết, thông qua tập huấn, các cơ sở có thêm kiến thức để thực hiện đúng quy định, chú trọng quản lý nhân viên, bảo đảm an ninh trật tự, không để hoạt động kinh doanh bị lợi dụng phát sinh tệ nạn xã hội.

Không chỉ các cơ sở kinh doanh, người dân cũng giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, ngăn ngừa tệ nạn từ cộng đồng.

Các đại biểu tập trung lắng nghe, trao đổi những kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Ảnh: PV

Ở cấp cơ sở, đội công tác xã hội tình nguyện là lực lượng trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình tại địa bàn dân cư. Theo anh Nguyễn Văn Hà, thành viên đội công tác xã hội tình nguyện xã Đoài Phương, việc thường xuyên được cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ giúp các thành viên nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động tiếp cận địa bàn, kịp thời phát hiện nguy cơ và phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa.

Báo cáo viên Tạ Thị Minh Hiếu, chuyên viên Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội truyền đạt những nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, báo cáo viên Tạ Thị Minh Hiếu, chuyên viên Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội đã phân tích các quy định pháp luật, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ sở kinh doanh dịch vụ trong phòng, chống mại dâm. Đặc biệt, công tác phòng ngừa cần gắn với tuyên truyền, vận động cộng đồng, hạn chế kỳ thị, phân biệt đối xử và quan tâm hỗ trợ những người có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng bởi tệ nạn xã hội.

Thời gian qua, xã Đoài Phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tệ nạn xã hội, duy trì môi trường sống an toàn, lành mạnh. Trong đó, địa phương chú trọng phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tình nguyện và người dân trong tuyên truyền, giám sát, phát hiện những nguy cơ phát sinh tệ nạn ngay từ khu dân cư.

Theo ông Đào Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đoài Phương, tệ nạn xã hội mại dâm cần được phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Ảnh: PV

Ông Đào Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đoài Phương cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn và kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Qua đó, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.

Phòng, chống tệ nạn mại dâm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Từ việc nâng cao nhận thức đến chủ động hành động của mỗi người dân, hộ kinh doanh và các lực lượng tại cơ sở, xã Đoài Phương đang hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.