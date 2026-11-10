Hà Nội nâng cao năng lực xử lý chất thải hộ gia đình

Uzbekistan đang xây dựng New Tashkent, thành phố mới có quy mô gần 20.000 ha, hướng tới đáp ứng nhu cầu sinh sống của 2 triệu người. Không chỉ là dự án mở rộng thủ đô, công trình này còn cho thấy cách một quốc gia tổ chức lại không gian đô thị, kết hợp quy hoạch bất động sản với hạ tầng, giao thông, dịch vụ và thu hút đầu tư tư nhân…