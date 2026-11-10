Hà Nội nâng cao năng lực xử lý chất thải hộ gia đình
Trước áp lực gia tăng chất thải trong quá trình đô thị hóa, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng xử lý chất thải đang là yêu cầu cấp thiết đối với Hà Nội. Ngày 10/11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO tổ chức khánh thành Trạm xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày, đồng thời động thổ dự án xây dựng hệ thống xử lý mới công suất 600 tấn/ngày.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-nang-cao-nang-luc-xu-ly-chat-thai-ho-gia-dinh-24626111015364598.htm