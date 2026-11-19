Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Theo báo cáo của Liên minh HTX thành phố, Hà Nội hiện có 3.035 HTX, trong đó 1.752 HTX nông nghiệp, 1.185 HTX phi nông nghiệp và 98 Quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số HTX đang hoạt động là 2.598, có 447 HTX ngừng hoạt động. Trong kỳ, thành phố thành lập mới 150 HTX, giải thể 27 HTX.

Ngoài ra, toàn thành phố có 24 Liên hiệp HTX, gồm 9 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 15 Liên hiệp HTX phi nông nghiệp.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể từng bước được nâng lên. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Toàn thành phố có 84 HTX liên kết chuỗi giá trị hiệu quả với doanh nghiệp, 70 HTX tham gia chuỗi nông sản an toàn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, các HTX phát huy vai trò tổ chức sản xuất, đào tạo nghề, quảng bá sản phẩm, tạo việc làm và duy trì nghề truyền thống. Ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, nhiều HTX chủ động mở rộng ngành nghề, ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số, liên kết với các thành phần kinh tế để mở rộng thị trường.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành cũng làm rõ những kết quả trong triển khai chính sách hỗ trợ. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp hướng dẫn HTX tiếp cận chính sách hỗ trợ đào tạo, xúc tiến thương mại, cơ giới hóa, xây dựng mô hình sản xuất, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Một số HTX đã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, tham gia chương trình OCOP và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Sở Công Thương triển khai các chính sách khuyến công, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, hỗ trợ thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tham gia hội chợ, triển lãm và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Sở Tài chính tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn đăng ký HTX, rà soát tình trạng pháp lý và triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn ghi nhận sự chủ động của Liên minh HTX thành phố và các sở, ngành trong tham mưu, triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể. Nhiều HTX đã đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Bà Đặng Thị Phương Hoa, thành viên đoàn kiểm tra, giám sát nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các đơn vị nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, nhất là chất lượng hoạt động của một bộ phận HTX chưa cao, việc tiếp cận chính sách hỗ trợ còn khó khăn, hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa đồng đều.

Đối với Liên minh HTX thành phố, đồng chí đề nghị cần nâng cao chất lượng tham mưu, khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế tập thể thành phố giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện.

Trong đó, đơn vị chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động, phân loại thực chất các HTX để có giải pháp củng cố. Cùng với đó là đổi mới hoạt động tư vấn, hỗ trợ, tập trung nâng cao năng lực quản trị, khả năng tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển chuỗi giá trị và mở rộng thị trường. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các HTX, nhất là những đơn vị bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quan tâm củng cố các Quỹ tín dụng nhân dân có nguy cơ mất an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, cần rà soát, đánh giá từng nhóm chính sách hỗ trợ, nhất là Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố; làm rõ kinh phí được giao, tình hình giải ngân, số lượng HTX thụ hưởng và hiệu quả thực tế. Trên cơ sở đó, đề xuất điều chỉnh những điều kiện, thủ tục, mức hỗ trợ và yêu cầu vốn đối ứng chưa phù hợp...

Bà Bùi Thị An, thành viên đoàn kiểm tra, giám sát nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Đối với Sở Công Thương, đồng chí đề nghị cần rà soát các chính sách hỗ trợ HTX thuộc lĩnh vực quản lý, làm rõ đối tượng thụ hưởng và hiệu quả sau hỗ trợ; đẩy mạnh đào tạo, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường. Đặc biệt là phân loại các HTX kinh doanh điện, có phương án củng cố đơn vị đủ điều kiện hoặc chuyển giao phù hợp đối với đơn vị không còn khả năng hoạt động, bảo đảm cung ứng điện liên tục, an toàn cho nhân dân.

Đối với Sở Tài chính, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, nhất là quy định về phân công, phân cấp và tổ chức thực hiện trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường hướng dẫn đăng ký, quản lý nhà nước sau đăng ký thành lập HTX, kịp thời xử lý các trường hợp ngừng hoạt động hoặc hoạt động không đúng quy định.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả thực chất của khu vực kinh tế tập thể, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị các đơn vị không chỉ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách mà cần quan tâm đánh giá hiệu quả từng chương trình hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn. Qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HTX, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX bền vững trên địa bàn Thủ đô.