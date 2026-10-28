Hà Nội nâng cao năng lực cán bộ, thúc đẩy hiệu quả khuyến công

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ làm công tác khuyến công

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai chính sách là một trong những nhiệm vụ được Hà Nội chú trọng trong Kế hoạch thực hiện khuyến công năm 2026. Thành phố tập trung bồi dưỡng kiến thức, cập nhật chế độ, chính sách và nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện nhằm tăng hiệu quả hoạt động khuyến công tại cơ sở.

Năm 2026, thành phố dự kiến tổ chức từ 2–3 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác khuyến công.

Theo Kế hoạch số 2208/KH-SCT của Sở Công Thương Hà Nội, trong năm 2026, thành phố dự kiến tổ chức từ 2-3 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác khuyến công tại các xã, phường, hội, hiệp hội và tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung tập huấn tập trung phổ biến chế độ, chính sách trong hoạt động khuyến công và công nghiệp nông thôn; đồng thời nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình khuyến công.

Theo phụ lục phân công nhiệm vụ, mỗi lớp dự kiến có khoảng 100 học viên, thời gian triển khai từ tháng 5 đến tháng 12/2026. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND xã, phường và các tổ chức liên quan thực hiện.

Việc chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình triển khai chính sách tại địa phương. Đây là lực lượng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận các chương trình, đề án. Vì vậy, nắm vững quy định, đối tượng và nội dung hỗ trợ là điều kiện cần thiết để chính sách được triển khai thống nhất, đúng mục tiêu.

Liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, ông Hoàng Minh Lâm - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội cho biết, trong năm 2026, thành phố tổ chức 27 lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp, thiết kế mẫu, xuất nhập khẩu, bán hàng, tài chính và các kỹ năng liên quan cho trên 2.000 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời, khoảng 700 lượt cán bộ và các đối tượng liên quan được tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến công.

Bên cạnh hoạt động tập huấn, thành phố tổ chức các diễn đàn, hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu, hoạt động khảo sát, học tập kinh nghiệm nhằm tăng cường liên kết và hỗ trợ các cơ sở sản xuất.

Theo kế hoạch năm 2026, Hà Nội tiếp tục dự kiến tổ chức từ 2-3 đoàn khảo sát, kết nối vùng nguyên liệu, học tập kinh nghiệm triển khai công tác khuyến công tại các tỉnh, thành phố trong nước. Đồng thời, tăng cường quản lý chương trình khuyến công thông qua khảo sát, thẩm tra, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các đề án. Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn, phục vụ công tác quản lý và triển khai chính sách.

Hà Nội đặt mục tiêu hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm tại hội chợ, triển lãm.

Nâng hiệu quả triển khai chính sách đến cơ sở

Song song với nâng cao năng lực cán bộ, Hà Nội triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tập trung vào đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và mở rộng thị trường.

Theo Kế hoạch số 2208/KH-SCT, trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ từ 10 - 15 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng, đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ 15 cơ sở hoàn chỉnh tài liệu quy trình công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng video quy trình sản xuất phục vụ trình diễn kỹ thuật và tổ chức hội nghị phổ biến.

Đáng chú ý, ngày 27/7/2026, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội đã ban hành Quyết định số 184/QĐ - TTKC phê duyệt danh sách các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ hoàn chỉnh tài liệu quy trình công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất, phục vụ trình diễn kỹ thuật năm 2026. Đây là bước triển khai cụ thể đối với nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch khuyến công của thành phố.

Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức 7 lớp đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề ngắn hạn cho người lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn. Các ngành nghề được ưu tiên gồm gốm sứ, mây tre đan, sơn mài, điêu khắc gỗ, khảm trai, thêu, dệt lụa.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn về quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm, thiết kế mẫu mã, bao bì, công tác thuế và bán hàng trên các trang thương mại điện tử.

Đối với hoạt động phát triển thị trường, kế hoạch đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu cho 30-35 sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 10 phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố, quốc gia.

Ngoài ra, Hà Nội còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động kết nối giao thương nhằm hỗ trợ cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường.

Có thể thấy, các nhiệm vụ khuyến công năm 2026 của Hà Nội được xây dựng theo hướng kết hợp giữa hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở sản xuất và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách. Trong đó, bồi dưỡng cán bộ làm công tác khuyến công là một khâu quan trọng nhằm tăng cường khả năng hướng dẫn, kết nối và triển khai các chương trình hỗ trợ tại địa phương.

Để những mục tiêu này phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng hoạt động tập huấn, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thực hiện và gắn việc nâng cao năng lực cán bộ với nhu cầu thực tiễn của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Qua đó, góp phần đưa nguồn lực khuyến công đến đúng đối tượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất và mở rộng thị trường.

Theo Chương trình khuyến công Hà Nội giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1.000 lượt cán bộ, tập trung phổ biến chính sách khuyến công, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình khuyến công.