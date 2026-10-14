Hà Nội nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng

Kế hoạch nhằm triển khai Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 30-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc triển khai phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an và quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng “Make in Vietnam”. Công tác bảo đảm an ninh mạng được gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số. Việc phân công nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Theo kế hoạch, Công an thành phố có trách nhiệm thông báo, quán triệt triển khai Quyết định số 515/QĐ-TTg tới các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trực thuộc UBND thành phố Hà Nội trong thời gian từ ngày 15-10 đến ngày 20-10-2026.

Trong công tác hoàn thiện thể chế, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Luật An ninh dữ liệu và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng; quy định về bảo vệ an ninh hệ thống thông tin theo cấp độ, ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu mật mã dân sự và các biện pháp bảo đảm an ninh mạng.

Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống tội phạm mạng theo khuyến nghị của Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; rà soát, bổ sung các quy định thống nhất về thủ tục và thực thi pháp luật phù hợp với Công ước, chuẩn bị điều kiện xây dựng lực lượng tham gia mạng lưới 24/7. Thành phố cũng rà soát, đề xuất chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển sản phẩm an ninh mạng trong nước.

Cùng với đó, thành phố củng cố, kiện toàn Tiểu ban An ninh mạng thành phố Hà Nội, kiện toàn cơ quan chuyên trách về an ninh mạng và phối hợp mở rộng Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng. Thành phố tham gia các chương trình diễn tập cấp quốc gia, theo vùng, miền, ngành, lĩnh vực và diễn tập quốc tế do Bộ Công an tổ chức; đồng thời tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân sự kỹ thuật an ninh mạng.

Hằng năm, thành phố tổ chức ít nhất một cuộc diễn tập chuyên đề về an ninh mạng, ứng cứu sự cố mạng; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Công an, khuyến khích thi lấy chứng chỉ quốc tế. Thành phố cũng phối hợp tuyển chọn, cử cán bộ lực lượng bảo vệ an ninh mạng tham gia bồi dưỡng, huấn luyện tại các cơ sở đào tạo an ninh mạng hàng đầu thế giới theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá hiện trạng đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên gia an ninh mạng chuyên sâu, có trình độ quốc tế theo từng năm, hướng tới mục tiêu tổng thể đến năm 2030. Kiến thức an ninh mạng cũng được phổ biến tới người dân thông qua các nền tảng học tập số, chương trình “Bình dân học vụ số”, các khóa học trực tuyến đại chúng mở và chiến dịch truyền thông đại chúng.

Đáng chú ý, thành phố đặt nhiệm vụ xây dựng, hình thành Trung tâm an ninh mạng thành phố Hà Nội để thực hiện giám sát, điều phối, ứng cứu, xử lý sự cố, trừ các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, cơ yếu; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, thành phố cũng trang bị hệ thống, công cụ chuyên dụng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tối thiểu gồm công cụ rà quét, phát hiện lỗ hổng bảo mật và hệ thống hỗ trợ điều tra số, ứng cứu, khắc phục sự cố an ninh mạng.