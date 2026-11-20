Phường Kim Liên (Hà Nội) đã đưa vào vận hành Bản đồ số giáo dục, tích hợp thông tin các cơ sở từ bậc mầm non đến đại học. Nền tảng giúp phụ huynh tra cứu trường học, đồng thời cung cấp công cụ trực quan để chính quyền theo dõi mạng lưới giáo dục trên địa bàn.

Số hóa dữ liệu, đổi mới quản lý giáo dục

Trong quá trình chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và đổi mới phương thức quản lý đang trở thành yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở. Với lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng công nghệ không dừng ở hoạt động dạy và học mà còn mở rộng sang quản lý hệ thống trường lớp, công khai thông tin và kết nối các đơn vị liên quan. Tại phường Kim Liên, yêu cầu đó được cụ thể hóa bằng công trình Bản đồ số giáo dục. Sản phẩm ra mắt ngày 16/11/2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tập trung dữ liệu về hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn vào một nền tảng trực tuyến.

Theo bà Trương Thanh Loan, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Kim Liên, bản đồ số được xây dựng để tích hợp thông tin toàn bộ hệ thống cơ sở giáo dục, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác dữ liệu. Quá trình triển khai có sự chỉ đạo của lãnh đạo phường, sự tham gia của cán bộ, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội cùng ban giám hiệu và giáo viên các nhà trường. Đến thời điểm cung cấp thông tin, Bản đồ số giáo dục phường Kim Liên đã thu hút gần 5.000 lượt truy cập, tương tác. Kết quả ban đầu cho thấy người dân đã quan tâm đến một kênh thông tin tập trung về hệ thống trường học tại địa phương.

Lãnh đạo phường Kim Liên bấm nút chính thức ra mắt “Bản đồ số giáo dục”. Nguồn ảnh: Hà Nội mới

Bản đồ số tích hợp các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học trên nền tảng dữ liệu không gian trực tuyến. Mỗi trường được xác định vị trí trên bản đồ, kèm hình ảnh thực tế và thông tin giới thiệu tổng quan. Người dùng có thể tìm hiểu địa chỉ, xác định vị trí, tra cứu đường đi và truy cập dữ liệu thông qua mã QR. Thay vì tìm kiếm thông tin riêng lẻ trên nhiều kênh, phụ huynh và học sinh có thể sử dụng thiết bị thông minh kết nối Internet để tra cứu. Cách tổ chức dữ liệu tập trung giúp người dùng tiếp cận thông tin thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục công khai thông tin hoạt động.

Đối với chính quyền địa phương, bản đồ số cung cấp cái nhìn tổng thể về mạng lưới trường học. Thông tin về vị trí, quy mô lớp học và điều kiện trang thiết bị được thể hiện trực quan, hỗ trợ lãnh đạo phường và bộ phận chuyên môn theo dõi tình hình từng cơ sở. Nguồn dữ liệu tích hợp cũng tạo thêm cơ sở phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, rà soát mạng lưới giáo dục và huy động nguồn lực hỗ trợ các nhà trường khi cần thiết. Thay vì thu thập, tổng hợp thông tin riêng lẻ từ từng đơn vị, chính quyền có thể khai thác dữ liệu trên cùng một nền tảng. Để bảo đảm chất lượng thông tin, quá trình xây dựng bản đồ số đòi hỏi các đơn vị thu thập, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu từ thực tế. Khả năng cập nhật thường xuyên cũng là yếu tố quan trọng để nền tảng duy trì tính chính xác, đáp ứng nhu cầu quản lý khi hệ thống trường học có thay đổi.

Kết nối nhà trường, phụ huynh và chính quyền

Nếu chính quyền sử dụng bản đồ số như một công cụ quản lý thì phụ huynh, học sinh có thể khai thác nền tảng như một kênh tra cứu thông tin trường học chính thống. Thông qua bản đồ, người dân có thể tìm hiểu mạng lưới trường lớp, quy mô đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và thành tích của từng cơ sở giáo dục. Các thông báo, chỉ tiêu và thông tin phân tuyến tuyển sinh đầu cấp hằng năm cũng được tích hợp, hỗ trợ cha mẹ học sinh tìm hiểu môi trường học tập phù hợp cho con.

Bà Đinh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Triều, đánh giá việc triển khai Bản đồ số giáo dục thể hiện sự chủ động của phường Kim Liên trong ứng dụng công nghệ vào quản lý ở cơ sở. Theo bà Hà, nền tảng giúp phụ huynh tiếp cận thông tin trường học thuận tiện hơn, có thêm cơ sở để tìm hiểu, so sánh và lựa chọn môi trường giáo dục cho con. Việc công khai dữ liệu cũng giúp các nhà trường giới thiệu hình ảnh, hoạt động và kết quả giáo dục tới cộng đồng.

Ở góc độ nhà trường, bản đồ số mở thêm kênh giới thiệu truyền thống dạy tốt, học tốt, các mô hình đổi mới phương pháp giảng dạy và hoạt động giáo dục tiêu biểu. Qua đó, phụ huynh có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của từng cơ sở trước khi đưa ra lựa chọn. Bà Hà cho rằng, việc tích hợp thông tin trên cùng một nền tảng còn hỗ trợ công tác quản lý giáo dục của phường theo hướng khoa học, đồng bộ, góp phần giảm tải thủ tục hành chính. Các trường cũng có thêm điều kiện chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục.

Cùng quan điểm, bà Ngô Phi Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Mai, nhận định bản đồ số giúp các cơ sở giáo dục công khai thông tin và cập nhật thường xuyên hoạt động của đơn vị. Phụ huynh có thể chủ động tìm hiểu, tiếp cận dữ liệu để lựa chọn trường phù hợp với điều kiện gia đình và nhu cầu học tập của con em. Theo bà Khanh, nền tảng còn tạo điều kiện để các nhà trường chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao tính đồng bộ trong hoạt động giáo dục trên địa bàn phường.

Việc đưa dữ liệu trường học lên bản đồ số vì vậy tạo ra lợi ích cho cả ba nhóm: chính quyền có thêm công cụ quản lý, nhà trường có kênh công khai thông tin, còn phụ huynh và học sinh thuận tiện hơn khi tìm hiểu hệ thống giáo dục địa phương. Bản đồ số giáo dục phường Kim Liên cho thấy một cách tiếp cận chuyển đổi số bắt đầu từ nhu cầu quản lý và phục vụ người dân tại cơ sở. Giá trị của nền tảng không nằm ở việc đưa các điểm trường lên bản đồ, mà còn ở khả năng tập trung dữ liệu, hỗ trợ tra cứu và tạo sự kết nối giữa các chủ thể trong hệ thống giáo dục.

Để phát huy hiệu quả lâu dài, việc duy trì cập nhật, kiểm tra độ chính xác của dữ liệu và bổ sung thông tin theo nhu cầu thực tế sẽ giữ vai trò quan trọng. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục khai thác dữ liệu số trong quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân.