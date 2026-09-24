Hà Nội: Nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân từ cải thiện môi trường kinh doanh

BPI đứng thứ hai cả nước

Kết quả BPI được công bố cùng với đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 của Hà Nội, cho thấy những chuyển động đáng chú ý trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân.

Trong các chỉ số thành phần PCI, Hà Nội đạt 6,69 điểm ở chỉ số Tiếp cận nguồn lực, đứng đầu toàn quốc. Kết quả này gắn với việc Thành phố tăng cường công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đồng bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ trong hệ thống quy hoạch, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực đầu vào của doanh nghiệp.

Hà Nội xếp thứ hai cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân. Ảnh: N.Hải

Chỉ số Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đạt 7,77 điểm, cao hơn mức trung vị toàn quốc 0,46 điểm. Cải cách thủ tục hành chính gắn với chính quyền số, tái cấu trúc quy trình, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và tái sử dụng dữ liệu đã số hóa đang được Thành phố xác định là những giải pháp quan trọng để giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Ở chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Hà Nội đạt 6 điểm, cao hơn mức trung vị cả nước 0,57 điểm. Kết quả này phản ánh những nỗ lực trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những kết quả trên diễn ra trong quá trình Hà Nội triển khai các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân. Thành phố đã xây dựng các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ, pháp lý, nhân lực và mở rộng thị trường; đồng thời thúc đẩy liên kết Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà trường, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và hạ tầng dữ liệu số dùng chung.

Chuyển kết quả đánh giá thành hành động

Trên cơ sở kết quả PCI và BPI, UBND thành phố Hà Nội đã phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trọng tâm được đặt vào nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội đầu tư, kinh doanh. Thành phố cũng định hướng thu hút các dự án FDI chiến lược, công nghệ cao, công nghệ sạch có khả năng liên kết, lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước; đồng thời thúc đẩy phương thức đối tác công - tư (PPP).

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và khai thác dữ liệu dùng chung. Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố được giao tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn khai thác, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, hạn chế yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có.

Trong lĩnh vực thuế, Thuế thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan Khu vực I được giao chủ động thông tin chính sách đến người nộp thuế qua các kênh điện tử; xây dựng cơ chế đồng hành với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết những thủ tục tác động trực tiếp đến dòng tiền như hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và thủ tục xuất nhập khẩu.

Thành phố cũng xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một hướng hỗ trợ quan trọng đối với doanh nghiệp. Các nhiệm vụ được đặt ra gồm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mạng lưới trung tâm R&D gắn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học; nghiên cứu triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

Ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, Thành phố tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa, số hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời công khai thông tin đất đai, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận.

Hà Nội cũng đặt yêu cầu nâng chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng các chương trình đào tạo trong những lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, tài chính, y tế và quản trị hiện đại; đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh, xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Việc Hà Nội đạt vị trí thứ hai trong BPI thí điểm năm 2025, cùng những kết quả tích cực ở một số chỉ số thành phần PCI, tạo thêm cơ sở để Thành phố tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trọng tâm không chỉ nằm ở cải cách thủ tục, mà còn ở khả năng mở rộng tiếp cận nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển trong môi trường minh bạch, thuận lợi hơn.