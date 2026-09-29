Hà Nội: Nâng cao chất lượng vận hành, chuẩn hóa quy trình, quản trị theo kết quả

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Vũ Lộc An; đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở Nội vụ Hà Nội...

Đây là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức bộ máy và quản trị địa phương; qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn.

Quang cảnh Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tại Sở Nội vụ Hà Nội. Ảnh: PV

Phát biểu chào mừng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng thay mặt lãnh đạo Sở và hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ bày tỏ vui mừng được đón Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn đến Hà Nội công tác, học tập và thăm, làm việc tại Sở Nội vụ.

"Mong rằng, các ý kiến trao đổi, chia sẻ từ cán bộ, công chức Sở Nội vụ mang tới một số kinh nghiệm thực tiễn từ hơi thở cuộc sống về những nội dung liên quan lĩnh vực nội vụ Hà Nội, để các cán bộ trong Đoàn có thể tham khảo, nghiên cứu vận dụng vào quá trình công tác, làm việc tại Viêng Chăn", ông Nguyễn Xuân Lưỡng bày tỏ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng phát biểu. Ảnh: PV

Trưởng ban Tổ chức - Trưởng đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn Phủ Thon Kẹo Đuông Mạ Ni nhấn mạnh, từ ngày 20-9-2026, Đoàn rất vinh dự được đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý nhà nước tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, tham quan một số địa bàn phường, xã và được đến thăm, làm việc tại Sở Nội vụ.

Thông tin khái quát về Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí mong muốn Đoàn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của thành phố Hà Nội trong công tác xây dựng chính quyền, công tác cán bộ, CCHC và chuyển đổi số...

Trưởng Ban Tổ chức Thủ đô Viêng Chăn Phủ Thon Kẹo Đuông Mạ Ni phát biểu. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề xung quanh việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng như nghiệp vụ công tác nội vụ của Hà Nội; việc phân cấp, ủy quyền; tổ chức bộ máy biên chế, bố trí nguồn lực làm việc tại cấp cơ sở; CCHC và chuyển đổi số; vai trò tham mưu của Sở Nội vụ...

Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ Hà Nội) Lưu Kiếm Anh chia sẻ ý kiến. Ảnh: PV

Đại diện một số phòng, đơn vị thuộc Sở Nội vụ chia sẻ ý kiến. Ảnh: PV

Theo Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ Hà Nội) Lưu Kiếm Anh, Hà Nội hiện có hơn 1,3 triệu người cao tuổi, chiếm gần 16% dân số, cùng với người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cư dân khu vực ngoại thành, miền núi. Trong khi tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đã đạt trên 97%, thành phố xác định chuyển đổi số phải bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; chính quyền chủ động mang dịch vụ công đến với người dân, kết hợp kênh số với hỗ trợ trực tiếp.

Với phương châm đó, Hà Nội đang chủ động đưa dịch vụ công đến tận nhà, tận cộng đồng; giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục; số hóa chính sách an sinh xã hội, y tế; nâng cao kỹ năng số cho nhóm yếu thế; hỗ trợ đa kênh.

“Hà Nội sẽ duy trì danh sách nhu cầu hỗ trợ theo địa bàn, công khai lịch phục vụ lưu động; bồi dưỡng cán bộ về giao tiếp với người cao tuổi, người khuyết tật và bảo vệ dữ liệu cá nhân; nghiên cứu tích hợp trợ lý ảo trên iHanoi để hỗ trợ người dân...”, ông Lưu Kiếm Anh chia sẻ.

Đáng chú ý, theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng, thực tiễn tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội sau hơn 1 năm có thể khái quát bằng 3 chuyển đổi lớn: Từ quản lý qua nhiều tầng nấc sang điều hành trực tiếp; từ quản lý nặng về quy trình sang quản trị theo kết quả; từ giao việc theo cơ chế hành chính sang giao thẩm quyền gắn với nguồn lực, trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm soát.

Thành phố rút ra một số kinh nghiệm, trước hết là tổ chức bộ máy, thể chế, con người, tài chính và dữ liệu phải được chuẩn bị đồng thời - một mắt xích chậm thì cả quy trình có thể bị nghẽn. Cùng đó, giảm tầng nấc hành chính phải đi cùng giảm tầng nấc xử lý công việc; phân cấp phải được thiết kế như một “gói thực thi” gồm thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, hướng dẫn, kiểm soát...

Đại biểu thành phố Hà Nội và Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Đặc biệt, con người là yếu tố quyết định và phải được bố trí theo vị trí việc làm, tải công việc, năng lực thực tế; thước đo của cải cách phải là kết quả: thời gian xử lý có ngắn hơn không; trách nhiệm có rõ hơn không; cấp cơ sở có chủ động hơn không; chi phí của người dân, doanh nghiệp có giảm không; mức độ hài lòng có tăng không?

Phó Giám đốc Sở cũng chia sẻ, bên cạnh kết quả bước đầu, Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề cần tiếp tục xử lý, nhất là khối lượng công việc cấp xã còn rất lớn, một số địa bàn thiếu nhân lực chuyên môn sâu, phần mềm chuyên ngành và dữ liệu chưa liên thông đầy đủ… Vì vậy, giai đoạn hiện nay của Hà Nội là chuyển từ “sắp xếp, ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng vận hành, chuẩn hóa quy trình, quản trị theo kết quả”.

“Điều kiện tổ chức và khung pháp lý của Hà Nội và Viêng Chăn có những điểm khác nhau, nhưng hoàn toàn có thể trao đổi với nhau về phương pháp: tổ chức giai đoạn chuyển tiếp thế nào; phân cấp đến đâu, kiểm chứng ra sao; phân bổ nguồn lực theo tiêu chí nào; sử dụng dữ liệu để điều hành thế nào; đo chất lượng phục vụ bằng kết quả gì... Đây cũng chính là giá trị của việc kết hợp giữa học tập lý luận với nghiên cứu thực tế trong chương trình của Đoàn cán bộ Viêng Chăn. Những trao đổi cụ thể, thực chất như hôm nay sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Thủ đô”, ông Nguyễn Xuân Lưỡng nhấn mạnh.