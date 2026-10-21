Hà Nội: Nam sinh bị bắt khẩn cấp sau khi đấm cô giáo ngay trong lớp học

Nam sinh liên tiếp lao lên đánh cô giáo

Tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh có hành vi hành hung cô giáo ngay trong lớp học khiến dư luận gây bức xúc.

Theo nội dung trong video, thời điểm xảy ra sự việc, cô giáo đang đứng trên bục giảng giảng bài, xung quanh có nhiều học sinh. Bất ngờ, một nam sinh từ phía sau lao lên, dùng tay đánh vào vùng đầu của cô.

Nhiều học sinh trong lớp sau đó la ó và chạy tới can ngăn. Nam sinh dừng lại trong chốc lát. Tuy nhiên, khi cô giáo di chuyển về phía bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục lao lên phía trước.

Theo lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán.

Ngay sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã làm việc trực tiếp với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo Sở GDĐT Hà Nội. Đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của nữ giáo viên hiện đã ổn định, hiện đang nghỉ ngơi tại nhà.

Nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng (Ảnh chụp màn hình)

Nam sinh bị bắt khẩn cấp

Liên quan đến vụ việc, sáng 21/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi đấm cô giáo.

Được biết, nam sinh này có học võ. Sự việc xảy ra khi giáo viên kiểm tra bài cũ và nam sinh được cho là không giữ được bình tĩnh, dẫn tới hành động bột phát. Tuy nhiên, các nội dung liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Sở GDĐT Hà Nội trực tiếp đến trường

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, cho biết Sở đã nắm được thông tin về sự việc xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Trong sáng 21/10, lãnh đạo Sở cùng đoàn công tác sẽ trực tiếp đến trường để nắm bắt tình hình và xác minh các nội dung liên quan. Sở GDĐT Hà Nội cũng dự kiến có văn bản thông tin về vụ việc trong ngày.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan đến hành vi của nam sinh. Các thông tin chính thức sẽ được cập nhật sau khi cơ quan chức năng có kết luận.