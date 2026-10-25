Hà Nội: Nam sinh 15 tuổi lái xe lạng lách trên phố, phụ huynh bị phạt 9 triệu đồng

Ngày 25/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện clip ghi lại cảnh hai học sinh ngồi trên xe máy điện, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh từ clip ghi lại diễn biến vụ việc.

Quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện còn lạng lách đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, CSGT đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và người liên quan, đồng thời mời hai nam sinh cùng phụ huynh đến cơ quan công an làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 17h ngày 20/10, C.L.M.Đ (SN 2011, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện BKS 29AF-692.xx, chở theo V.V.A (SN 2011) đi trên đường Trường Chinh.

Chủ phương tiện liên quan được xác định là của phụ huynh của em Đ.

Trong quá trình tham gia giao thông, Đ điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường. Thời điểm xảy ra vụ việc, em Đ chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nêu trên.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm đối với Đ về các hành vi vi phạm đã được xác định; đồng thời, lập biên bản đối với V.A do ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Việc xử lý hai nam sinh tuân thủ theo quy định pháp luật đối với người chưa thành niên.

CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện là chị L.T.T (SN 1981, trú tại Hà Nội) - mẹ của C.L.M.Đ. Theo đó, cảnh sát xử phạt chị T về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, mức phạt là 9 triệu đồng.

CSGT làm việc với người liên quan.

Theo CSGT Hà Nội, vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em khi tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng trên đường.