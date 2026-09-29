Hà Nội muốn có 1-2 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên

Hà Nội hướng tới hình thành các doanh nghiệp hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo ﻿(Ảnh minh họa)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 28/9/2026 về tổng thể về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm KH, CN&ĐMST hàng đầu cả nước, tiến tới nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên nền tảng thể chế vượt trội, hạ tầng đồng bộ và nhân lực chất lượng cao.

Một trong những nhóm mục tiêu quan trọng là đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 57%; tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%; tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt tối thiểu 2% GRDP...

Về nguồn nhân lực và tổ chức KH&CN, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 14 người trên một vạn dân. Tăng tỷ lệ lực lượng lao động trí thức trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược lên tối thiểu 25%;

Thu hút trên 200 chuyên gia, nhà khoa học là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho Thủ đô; có 8 - 10 tổ chức KH&CN được xếp hạng khu vực và thế giới...

Về hệ sinh thái và Doanh nghiệp ĐMST, phấn đấu đứng đầu cả nước chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn; chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Hướng tới hình thành 01 - 02 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%. Hình thành từ 3 - 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Về công nghệ lõi, thành phố phấn đấu tỷ lệ kết quả nghiên cứu từ viện, trường được chuyển giao thành công cho doanh nghiệp và thương mại hóa đạt tối thiểu 30%; phấn đấu thuộc nhóm 5 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về nghiên cứu, phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI)...

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tạo đột phá trong hợp tác đầu tư để hình thành một số trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm;

Cùng đó, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, chuyên gia công nghệ chiến lược, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia; Xúc tiến, thu hút các Tập đoàn công nghệ đa quốc gia (FDI) lập trung tâm R&D tại Hà Nội...