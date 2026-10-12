Hà Nội muốn bãi đỗ xe phải truyền dữ liệu về thành phố, khách không trả tiền mặt

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quyết định quy định việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe tạm thời.

Quy định dự kiến áp dụng cả với khu vực đỗ xe có thu tiền trong chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện, trường học ở Hà Nội.

Điểm đỗ xe nội bộ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình không kinh doanh dịch vụ trông giữ xe không thuộc diện bắt buộc áp dụng.

Thanh toán không tiền mặt tại các điểm trông giữ xe

Theo dự thảo, mọi giao dịch thu tiền trông giữ xe phải thanh toán không dùng tiền mặt, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Với ô tô, thành phố đề xuất toàn bộ điểm trông giữ, bãi đỗ ứng dụng công nghệ, vận hành thu tiền theo hình thức điện tử không dừng. Phương thức được ưu tiên là thanh toán qua tài khoản giao thông của khách hàng. Xe chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc tài khoản giao thông không đủ điều kiện thanh toán được sử dụng phương thức không tiền mặt khác.

Với xe máy, các điểm trông giữ, bãi đỗ phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. Người gửi xe có thể thanh toán tự động, qua mã QR hoặc phương thức không dùng tiền mặt khác.

Theo dự thảo quy định, bãi đỗ xe trong chung cư, trung tâm thương mại... không thu phí trông giữ bằng tiền mặt. Ảnh: Phan Cảnh

Dự thảo vẫn cho phép thu tiền mặt khi hệ thống thanh toán tự động, phần mềm quản lý gặp sự cố, hoặc người gửi xe không thể thanh toán không tiền mặt vì lý do khách quan tại thời điểm giao dịch.

Trong những trường hợp này, đơn vị trông giữ phải ghi nhận giao dịch vào hệ thống, lập chứng từ, đánh dấu là giao dịch ngoại lệ tiền mặt trong dữ liệu truyền về thành phố. Số tiền thu không được cao hơn giá niêm yết.

Đơn vị trông giữ bị cấm bắt khách trả tiền mặt hoặc từ chối phương thức thanh toán không tiền mặt hợp lệ khi hệ thống hoạt động bình thường.

Dự thảo cũng cấm việc buộc người gửi xe gắn thêm thẻ định danh riêng, mở tài khoản riêng của đơn vị khai thác hoặc mua thiết bị, dịch vụ đi kèm làm điều kiện để được gửi xe.

Giá dịch vụ, thời gian tính giá và phương thức thanh toán phải được niêm yết rõ ràng tại lối vào và nơi thanh toán. Người gửi xe được nhận thông tin về thời gian vào, ra, số tiền và phương thức thanh toán bằng biên nhận điện tử hoặc chứng từ.

Đơn vị khai thác phải tiếp nhận tra soát, khiếu nại qua ít nhất hai kênh, gồm số điện thoại và kênh trực tuyến hoặc văn bản; xử lý và hoàn trả khoản thu sai trong 3 ngày làm việc.

Bãi đỗ phải truyền dữ liệu về thành phố

Cùng với thay đổi cách thanh toán, dự thảo yêu cầu các điểm trông giữ xe kết nối với hệ thống quản lý thông tin bãi đỗ tập trung của Hà Nội.

Dữ liệu truyền về gồm thông tin đơn vị khai thác, vị trí bãi đỗ, diện tích và thời hạn được cấp phép, số chỗ trống; biển số, loại xe; thời gian xe vào, ra, số tiền thanh toán và trạng thái xuất hóa đơn điện tử.

Theo phụ lục kỹ thuật, dữ liệu lượt xe ra vào và thay đổi tình trạng chỗ đỗ phải được truyền ngay sau khi phát sinh, với độ trễ tối đa 10 giây. Khi mất kết nối, hệ thống tại bãi tiếp tục ghi nhận, lưu dữ liệu chưa truyền tối thiểu 72 giờ và tự động truyền lại khi kết nối được khôi phục.

Dự thảo cấm can thiệp trái phép vào thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu; cố ý ngắt đường truyền để trốn tránh ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn điện tử hoặc né kiểm tra, giám sát.

Hình ảnh phương tiện, biển số, thông tin giao dịch phải được bảo vệ theo quy định về dữ liệu cá nhân. Việc thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc mua bán dữ liệu cá nhân, lịch sử di chuyển và dữ liệu thanh toán trái pháp luật bị nghiêm cấm.

Đơn vị khai thác được tự lựa chọn thiết bị, công nghệ phù hợp với quy mô, mặt bằng bãi đỗ, song phải bảo đảm tương thích với hệ thống quản lý tập trung. Việc lắp đặt không được ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông hoặc gây ùn tắc tại lối ra vào và các tuyến đường tiếp giáp.

Mỗi giao dịch phải được lập và giao hóa đơn, chứng từ theo quy định. Đơn vị thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử phải kết nối, chuyển dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế. Đơn vị chưa thuộc diện bắt buộc vẫn phải ghi nhận đầy đủ giao dịch và giao biên nhận điện tử hoặc chứng từ cho khách.

Các bãi đỗ đang đầu tư xây dựng, bãi đỗ và điểm trông giữ tạm thời được cấp phép mới chỉ được đưa vào khai thác khi đã ứng dụng công nghệ theo quy định.

Khi phát hiện đơn vị không đáp ứng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản, cho thời hạn khắc phục không quá 30 ngày. Hết thời hạn mà không khắc phục, điểm trông giữ tạm thời có thể bị đình chỉ, thu hồi hoặc không cấp lại giấy phép theo quy định pháp luật. Các đơn vị còn lại được xử lý theo quy định về vi phạm hành chính và pháp luật chuyên ngành.