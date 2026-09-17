Hà Nội mưa trắng trời, người dân chèo thuyền giữa phố 'ngập như sông'

Tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 đến sáng nay 17/9, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160 mm, một số nơi xấp xỉ 200 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở khu vực nội thành ngập úng, giao thông ùn tắc cục bộ, đặc biệt trong giờ cao điểm sáng nay.

Đường Trần Duy Hưng lúc 7h20, hướng đi Nguyễn Chí Thanh không xảy ra ngập. Tuy nhiên, mật độ phương tiện đông, ôtô và xe máy di chuyển chậm, dòng xe nối dài trên tuyến.

Đường Tố Hữu lúc 7h45 ngập sâu khoảng 40 cm. Nước dâng cao khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe máy bị chết máy giữa đường.

Ở đầu điểm ngập đường Tố Hữu xuất hiện các dịch vụ sửa xe lưu động, hỗ trợ phương tiện bị chết máy do ngập nước. Chi phí sửa chữa dao động khoảng 200.000-350.000 đồng/xe.

Đường Lương Thế Vinh lúc 8h10 ngập sâu khoảng 40 cm, khiến nhiều phương tiện chết máy. Người dân phải xuống dắt xe qua đoạn ngập, giao thông di chuyển khó khăn.

Người dân sinh sống trên đường Lương Thế Vinh xếp gạch trước cửa nhà nhằm ngăn sóng nước tràn vào mỗi khi có phương tiện di chuyển qua.

Ghi nhận tại khu vực hầm chui gần Bảo tàng Quân sự Việt Nam, mực nước ngập ước tính lên tới 40 cm. Nhiều phương tiện, đặc biệt là ôtô con cố gắng di chuyển qua đã bị kích thuỷ và chết máy giữa dòng

Ghi nhận trên tuyến Đại lộ Thăng Long hướng đi cầu vượt An Khánh, nước ngập sâu tới hơn nửa mét. Trước tình trạng ngập sâu nguy hiểm, hầu hết tài xế ôtô và người đi xe máy đều chọn phương án dừng hẳn phương tiện từ xa hoặc tìm cách quay đầu,

Hình ảnh tại Cầu Cốc (phường Tây Mỗ) lúc 9h sáng 17/9. Khu vực này nằm trên lưu vực sông Nhuệ, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ nên thường xuyên gặp cảnh ngập sâu mỗi khi mưa lớn.

Người dân sinh sống tại đây cho biết từ đêm qua đến nay, mưa liên tục khiến con phố Cầu Cốc có ngập gần 1 m. Nhiều nhà phải thức dậy giữa đêm để di chuyển đồ đạc lên cao. Không ít người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt dùng thuyền kayak để di chuyển giữa dòng nước ngập. Từ 1h sáng 17/9, gia đình chị thức trắng đêm để dọn dẹp, di chuyển đồ đạc lên cao để tránh ngập úng. "Tôi mua chiếc kayak này chủ yếu dùng để đi chơi, đi dã ngoại với gia đình. Nhưng hôm nay, chiếc kayak này cũng phải bất đắc dĩ mang ra để gia đình sinh hoạt, di chuyển giữa dòng nước lũ", chị Nguyệt nói.

Nguyễn Anh Tùng (19 tuổi, ở giữa) phải nghỉ học sáng nay do nhiều cung đường tới trường bị ngập sâu. Nam sinh viên tranh thủ thời điểm mưa ngớt để bắt xe lên Trường Đại học Thương Mại cách nhà 10 km. "Tôi dự định ngủ qua đêm ở trường từ hôm nay vì nếu mai mới bắt đầu xuất phát từ nhà đi học sẽ rất vất vả", Tùng nói.

Lúc hơn 11h, cơn mưa xối xả tiếp tục trút xuống nhiều nơi như khu Giảng Võ, Láng, Phạm Văn Đồng, Hoàn Kiếm... khiến người dân chật vật di chuyển. Đúng thời điểm học sinh tan học buổi trưa, nhiều em phải xắn quần lội nước về nhà. Dự báo hôm nay 17/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ ngày 18/9, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển qua các khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ cây đổ, sạt lở.

Cảnh người dân bắt được cá lớn giữa đường ngập ở Hà Nội Khi di chuyển trên đường Lương Thế Vinh (phường Thanh Xuân) sáng 17/9, anh Nguyễn Vũ Huấn (phường Đại Mỗ) bất ngờ bắt gặp cảnh 3-4 con cá lớn bơi giữa đường ngập.