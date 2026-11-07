Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C

Hà Nội mưa dông, thời tiết chuyển rét. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, chiều tối 7-11, Hà Nội mưa dông, bắt đầu từ các xã, phường: Phú Xuyên, Chương Dương, Nam Phù, Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Long Biên, Việt Hưng, Hồng Hà, sau đó lan sang các địa bàn lân cận. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 7 và ngày 8-11, Hà Nội mưa rào rải rác, có nơi có dông, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, riêng phía Tây thành phố 22-24 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở trung tâm 29-31 độ C, các khu vực còn lại 28-30 độ C.

Khoảng tối và đêm 8-11, không khí lạnh ảnh hưởng mạnh đến Hà Nội. Từ chiều tối 8 đến sáng 9-11, thành phố có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Lượng mưa đêm 8 và ngày 9-11 phổ biến 10-30mm, riêng phía Bắc 10-20mm.

Từ ngày 9-11, Hà Nội chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm 8 và ngày 9-11 ở khu vực trung tâm và phía Nam thành phố 18-20 độ C, phía Bắc và các địa bàn Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai 17-19 độ C. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại Hà Nội dự báo xuống 16-18 độ C.

Những ngày sau, Hà Nội có lúc hửng nắng vào ban ngày, đêm và sáng trời lạnh, có hôm trời rét. Riêng đêm 12 và ngày 13-11 có mưa rào rải rác.

Về các khu vực khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khoảng chiều tối và tối 8-11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8-11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9-11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Từ chiều tối 8 đến sáng 9-11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng đêm 8 đến đêm 11-11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Trên biển, từ tối và đêm 8-11, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Sóng tại vịnh Bắc Bộ cao 2-4m, Bắc Biển Đông 4-6m. Từ ngày 9-11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Trước diễn biến trên, ngày 7-11, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 73/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng, phương tiện tại địa bàn có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt, kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Các địa phương kiểm soát chặt ngầm, tràn, đường ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, căn cứ tình hình thực tế quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương tính toán phương án điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập và hạ du, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn nước trong bối cảnh nguy cơ thiếu nước mùa khô do tác động của El Nino.