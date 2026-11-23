Đêm 23 và ngày 24-11, Hà Nội mưa, rét, nhiệt độ thấp nhất đêm 24-11 ở mức 17-19 độ C. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, khoảng gần sáng 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Đêm 23 và sáng 24-11, nhiệt độ thấp nhất ở trung tâm thành phố phổ biến 17-19 độ C. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh và một số nơi phía Tây như Ba Vì, Sơn Tây, Xuân Mai rét hơn, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trưa và chiều 24-11, Hà Nội nhiều mây, trời rét. Nhiệt độ cao nhất tại Ba Vì, Bất Bạt khoảng 21 độ C, tại Sơn Tây, Xuân Mai và khu vực trung tâm thành phố khoảng 22 độ C.

Tại phường Từ Liêm, từ 16h đến 19h ngày 24-11 có lúc có mưa rào, xác suất mưa 70%, nhiệt độ 19-20 độ C. Từ 19h đến 22h, dự báo không mưa, trời rét, nhiệt độ 18-19 độ C, xác suất mưa giảm còn 30%. Từ 22h đến 24h, nhiệt độ giảm còn 17-18 độ C, xác suất mưa dưới 10%.

Ngày 25-11, Hà Nội không mưa, trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh và các khu vực Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai phổ biến 14-16 độ C. Ở trung tâm thành phố và các khu vực còn lại, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 19 độ C.

Ngày 26-11, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tăng lên 22-23 độ C, ngày 27-11 khoảng 26 độ C. Ngày 28-11, không khí lạnh tăng cường yếu, Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27-28 độ C.

Các nơi còn lại ở miền Bắc và Bắc miền Trung, từ ngày 24-11, chuyển rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở miền Bắc phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Bắc miền Trung, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Ngày và đêm 24-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ tối 24 đến đêm 25-11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa 80-180mm, có nơi trên 250mm. Trên vịnh Bắc Bộ, từ sáng sớm 24-11, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Trước dự báo trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố miền Bắc chủ động ứng phó với rét, mưa dông, chú trọng bảo vệ sức khỏe người dân và phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Các tỉnh, thành phố miền Trung rà soát những nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân, đồng thời vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du…