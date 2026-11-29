Đêm 29 và sáng 30-11, Hà Nội không mưa, trời rét. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 29 và sáng 30-11, Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh khoảng 16 độ C. Tại Ba Đình, Hoàn Kiếm và Láng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C.

Trưa và chiều 30-11, Hà Nội có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở phía Nam thành phố, gồm Thanh Oai, Phú Xuyên, Vân Đình và Chương Mỹ, đạt 26-28 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến 25-27 độ C.

Đêm 30-11 và ngày 1-12, Hà Nội có mưa vài nơi, ban ngày nắng gián đoạn. Đêm và sáng, khu vực trung tâm thành phố trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Các khu vực còn lại trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc và phía Nam thành phố 18-20 độ C, phía Tây 17-19 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-26 độ C, riêng phía Tây 23-25 độ C.

Đêm 1 và sáng 2-12, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh. Ngày 3-12, thành phố còn mưa nhỏ rải rác, sau đó không mưa.

Từ ngày 2-12, nhiệt độ ban ngày tăng dần. Hai ngày cuối tuần (5 và 6-12), Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C. Riêng ngày 6-12, nhiệt độ tại Ba Đình, Hoàn Kiếm và Thanh Xuân có thể đạt 31 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 29-11 đến ngày 1-12, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng Tây Bắc Bộ, ban ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét, sau chuyển lạnh. Từ đêm 1 đến ngày 9-12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời lạnh về đêm và sáng đến khoảng ngày 2-12. Từ khoảng ngày 3 đến 4-12, trời có nắng.

Tại miền Trung, từ đêm 29 đến sáng 30-11, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.