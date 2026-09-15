Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, các cầu qua sông Hồng tắc nghẹt

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, người dân hai bờ sông Hồng chật vật về nhà.

Hôm nay (15/9), Hà Nội mưa rả rích cả ngày, gây khó khăn cho việc đi lại. Đến chiều, mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường, cây cầu bắc qua sông Hồng ùn tắc, người dân chật vật về nhà.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 17h30, tại lối lên cầu Long Biên theo hướng sang phường Long Biên, lượng xe đổ dồn khiến giao thông ùn ứ. Các phương tiện nối dài, nhích từng chút dưới trời mưa lớn.

Tại cầu Vĩnh Tuy, tình trạng ùn tắc cũng diễn ra ở nhiều hướng.

Trên đường Cổ Linh, dòng ô tô, xe máy hướng lên cầu Vĩnh Tuy nối đuôi nhau kéo dài.

Trên đường Đàm Quang Trung, tình trạng ùn tắc xảy ra ở cả hai chiều.

Hàng dài ô tô nối tiếp nhau, có thời điểm dàn kín mặt đường hướng về cầu Vĩnh Tuy.

Càng về tối, mưa càng nặng hạt. Khoảng 18h30, màn mưa dày khiến tầm nhìn bị hạn chế, các tài xế phải giảm tốc độ, nối đuôi nhau di chuyển.

Tại đường Trần Nhật Duật, dòng xe hướng lên cầu Chương Dương cũng đông đúc. Xe máy len giữa những dòng ô tô, người dân chật vật tìm đường về.

Mưa lớn đúng khung giờ cao điểm khiến hành trình về nhà của người dân Hà Nội trở nên chật vật, nhiều tuyến đường phía Đông thành phố ùn ứ kéo dài.