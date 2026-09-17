Hà Nội: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, các trạm bơm vận hành hết công suất

Khu vực Mễ Trì ùn tắc kéo dài

Đến sáng 17.9, tại các khu vực như Hà Đông, Phú Đô, Mễ Trì và nhiều tuyến phố khác đã xuất hiện tình trạng ngập sâu từ 30-40cm. Nước mưa tràn vào các đoạn đường trũng thấp, gây ra nhiều khó khăn cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe máy và các phương tiện cá nhân cỡ nhỏ khi di chuyển qua đây.

Tại nhiều điểm ngập úng, người dân phải lội nước dắt bộ phương tiện qua đoạn đường ngập sâu hoặc phải tìm các cung đường vòng để tránh tình trạng xe bị chết máy.

Ngập sâu khiến nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ

Trong khi đó, một số hộ kinh doanh mặt phố tại các khu vực trũng thấp phải chủ động kê cao đồ đạc và dùng bao cát để chặn nước tràn vào nhà ngay từ đêm hôm trước.

Ngập nước tại khu vực Hà Đông

Giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng cùng ngày qua các khu vực ngập sâu này cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ. Các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm, thận trọng dò đường để đảm bảo an toàn và tránh các vùng nước trũng sâu.

Người dắt người đẩy xe, vượt qua mưa ngập tại khu vực Phú Diễn

Trước diễn biến thời tiết trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa, lực lượng thoát nước duy trì trực chiến 100% tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua các khu vực ngập úng.

Lực lượng CSGT điều phối, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn

Bên cạnh đó, Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển qua các khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ cây đổ, sạt lở.

Các trạm bơm tiêu thoát nước vận hành hết công suất

Các đơn vị chức năng vẫn đang bám sát địa bàn, vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu thoát nước để nhanh chóng khắc phục và sớm trả lại sự thông thoáng cho giao thông thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh được Văn Hoá ghi lại tại địa bàn thành phố Hà Nội: