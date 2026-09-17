Hà Nội: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, các trạm bơm vận hành hết công suất
Trận mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm 16.9 đến rạng sáng 17.9 đã khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội rơi vào tình trạng úng ngập cục bộ. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng cùng các đơn vị thoát nước đã huy động vận hành liên tục các trạm bơm và cửa phai nhằm hạ nhanh mực nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
Đến sáng 17.9, tại các khu vực như Hà Đông, Phú Đô, Mễ Trì và nhiều tuyến phố khác đã xuất hiện tình trạng ngập sâu từ 30-40cm. Nước mưa tràn vào các đoạn đường trũng thấp, gây ra nhiều khó khăn cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe máy và các phương tiện cá nhân cỡ nhỏ khi di chuyển qua đây.
Tại nhiều điểm ngập úng, người dân phải lội nước dắt bộ phương tiện qua đoạn đường ngập sâu hoặc phải tìm các cung đường vòng để tránh tình trạng xe bị chết máy.
Trong khi đó, một số hộ kinh doanh mặt phố tại các khu vực trũng thấp phải chủ động kê cao đồ đạc và dùng bao cát để chặn nước tràn vào nhà ngay từ đêm hôm trước.
Giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng cùng ngày qua các khu vực ngập sâu này cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ. Các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm, thận trọng dò đường để đảm bảo an toàn và tránh các vùng nước trũng sâu.
Trước diễn biến thời tiết trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa, lực lượng thoát nước duy trì trực chiến 100% tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua các khu vực ngập úng.
Bên cạnh đó, Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển qua các khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ cây đổ, sạt lở.
Các đơn vị chức năng vẫn đang bám sát địa bàn, vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu thoát nước để nhanh chóng khắc phục và sớm trả lại sự thông thoáng cho giao thông thành phố.
Dưới đây là một số hình ảnh được Văn Hoá ghi lại tại địa bàn thành phố Hà Nội:
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-minh-do-thi/ha-noi-mua-lon-gay-ngap-nhieu-tuyen-pho-cac-tram-bom-van-hanh-het-cong-suat-266134.html