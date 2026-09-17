Hà Nội: Mưa lớn đêm và sáng sớm 17/9, nhiều tuyến phố xuất hiện điểm úng ngập

Theo báo cáo từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa trung bình ghi nhận được phổ biến từ 80-160mm. Một số điểm đo đạt lượng mưa lớn như Từ Liêm (TB Đồng Bông I) 199mm, Hai Bà Trưng 188,0mm, Tây Mỗ 177,3mm, Cầu Giấy ghi nhận 175,4mm và 166,0mm.

Mưa lớn đêm và sáng sớm 17/9, nhiều tuyến phố xuất hiện điểm úng ngập. Ảnh: Công ty Thoát nước Hà Nội

Đến thời điểm 06h ngày 17/9, qua kiểm tra ghi nhận các điểm úng ngập tại các tuyến đường, khu vực bao gồm: Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam); Hoa Bằng (từ số nhà 91 đến số nhà 97 và số nhà 54 đến 56); khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; đường Tân Mỹ; phố Phan Văn Trường (từ số nhà 25-131 trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa Học); phố Trần Bình; Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình); Võ Chí Công (UDIC); đường Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng; Hầm chui dân sinh 4, 5, 6 Km9+656; Tố Hữu; Lương Thế Vinh; Châu Văn Liêm; Thành Công; 165 Thái Hà; Nguyễn Văn Trỗi; Huỳnh Thúc Kháng; Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn.

Để giải quyết tình trạng trên, ngay khi có mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, tua vớt rác tại các ga thu, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống.

Các trạm bơm được vận hành gồm Yên Sở (20/20), Bắc Thăng Long - Vân Trì (4/4), Cổ Nhuế (4/4), Đồng Bông 1 (3/3), cùng hàng loạt trạm bơm khác như Lạc Long Quân, Phan Văn Trường, Bắc An Khánh, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, các trạm bơm hầm chui (Lê Văn Lương, TTHN Quốc gia, nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa, ĐH Tây Nam, đường sắt), Cầu Chui, Gầm Chui Xe Lửa Bắc Đuống, Hà Trì, Mậu Lương, Phúc Đồng, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Cơ khí nông nghiệp, Hồ Cầu Tình, Hồ Tai Trâu, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng, Resco, Trần Phú, Tân Mai, Đền Lừ mới, Đồng Bông 1 (cũ), Đồng Bông 2, Đồng Bông 2 mới.

Bên cạnh đó, từ 15h45 ngày 16/9, đập Thanh Liệt đã được mở để hỗ trợ hạ mực nước các sông Nhuệ, sông Bùi, sông Tích và sông Đáy. Khi khu vực nội đô xuất hiện mưa từ 22h30, đơn vị đã chủ động vận hành linh hoạt đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt theo diễn biến thực tế, ưu tiên bảo đảm an toàn thoát nước đô thị.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa. Các lực lượng và phương tiện của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục duy trì ứng trực, vận hành hệ thống trạm bơm, vệ sinh khơi thông dòng chảy, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động xử lý.