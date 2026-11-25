Tôi sinh ra ở xứ Thanh, nơi có dòng sông Mã miệt mài chảy qua những miền quê, có cánh đồng trải dài theo mùa vụ, có những con đường làng in dấu chân tuổi thơ. Những năm tháng ấy, Hà Nội trong tôi là một vùng đất vừa xa xôi, vừa thân thuộc, mang theo vẻ đẹp thiêng liêng của một nơi mà qua lời kể, qua sách vở, tôi luôn muốn được một lần tận mắt nhìn thấy.

Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội là khi còn nhỏ, theo mẹ ra thăm Lăng Bác. Chuyến đi đã qua rất lâu, những chi tiết dần phai mờ theo năm tháng, nhưng tôi vẫn nhớ bàn tay mẹ nắm lấy tay mình giữa dòng người đông đúc. Mẹ dặn tôi phải giữ thái độ nghiêm trang, phải kính cẩn khi vào Lăng viếng Bác. Tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của chuyến đi ấy, nhưng sự xúc động của mẹ, không khí trang nghiêm nơi Quảng trường Ba Đình và cảm giác được đến một nơi đặc biệt đã in vào ký ức non nớt của mình. Có lẽ, tình yêu Hà Nội trong tôi đã bắt đầu từ ngày ấy, dù khi đó tôi chưa thể gọi tên.

Lớn lên, tôi vào Tây Nguyên lập nghiệp. Cuộc sống cuốn mình đi với những công việc, những lo toan, với những con đường đất đỏ bazan và mùa rẫy nối tiếp nhau. Hà Nội không phải nơi tôi thường xuyên có cơ hội trở về, nhưng thành phố ấy vẫn hiện diện trong một miền riêng của tâm hồn. Tôi tìm đến Hà Nội qua những trang sách, qua những câu chuyện về phố cũ, mái nhà rêu phong, những ô cửa sổ bạc màu thời gian, những hàng cây đổi lá và những thức quà thanh tao đã làm nên nét riêng của đất kinh kỳ.

Tôi đặc biệt yêu những trang văn của Thạch Lam. Qua cách ông viết về phố phường, về những món quà bình dị, về nhịp sống chậm rãi và những con người bé nhỏ, Hà Nội hiện lên không cần quá nhiều lời ngợi ca. Một vẻ đẹp kín đáo, tinh tế, đôi khi chỉ nằm trong một mùi hương, một buổi chiều, một món ăn quen thuộc hay ánh sáng nghiêng qua hiên nhà. Đọc những trang văn đó, tôi có cảm giác mình đang được đi qua những con phố Hà Nội, dù chưa một lần thực sự sống ở đó.

Tôi từng tự hỏi, vì sao một người chỉ đôi lần đặt chân đến Hà Nội lại có thể dành nhiều tình cảm cho thành phố ấy đến thế? Có lẽ, tình yêu một vùng đất không nhất thiết phải được đo bằng số năm gắn bó. Có những nơi ta yêu bởi đã từng sống ở đó, nhưng cũng có những nơi ta yêu từ một ký ức rất xa, từ một câu chuyện đẹp, từ những rung động tưởng chừng nhỏ bé mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Người ta thường dành nhiều lời thương cho Hà Nội mùa thu. Tôi cũng yêu mùa thu với nắng vàng, với hương cốm mới, với những gánh hoa rong và sắc lá dịu dàng trên phố. Nhưng nếu được chọn một mùa để nhớ về Hà Nội, tôi lại chọn mùa đông.

Tôi thích cái vẻ trầm mặc của thành phố khi gió mùa đông bắc tràn về. Những hàng cây khẳng khiu, mái ngói cũ thấp thoáng trong sương sớm, những con phố dường như chậm lại dưới cái lạnh, những quán ăn nhỏ đỏ lửa từ sớm, khói nóng quyện vào không khí. Người Hà Nội bước ra đường trong những chiếc áo khoác dày, khăn len, đôi bàn tay giấu trong túi áo, nhưng nhịp sống vẫn không ngừng. Thành phố vừa lạnh, vừa có một sự ấm áp rất riêng, như thể mùa đông khiến con người muốn tìm đến nhau nhiều hơn, muốn ngồi lâu hơn bên một bàn ăn, muốn sẻ chia một câu chuyện và giữ lại chút hơi ấm giữa những ngày lạnh giá.

Tôi có dịp trở lại Hà Nội vào một ngày tháng Chạp. Chuyến đi không dài, nhưng đủ để những hình dung qua trang sách trở thành trải nghiệm thật sự. Buổi sáng, thành phố còn bảng lảng sương. Tôi đi qua những con phố, ngắm những mái nhà cũ, những bức tường đã ngả màu thời gian, những ô cửa nhỏ có chậu cây xanh vẫn lặng lẽ vươn mình giữa trời đông. Dọc đường, những gánh hàng rong len qua phố, chở rau, chở hoa, chở theo cả nhịp sống bình dị đã quen thuộc với người Hà Nội. Một vài quán ăn mở cửa từ sớm, nồi nước dùng nghi ngút khói, mùi thức ăn nóng hổi lan ra khiến người đi đường bất giác muốn dừng chân.

Tôi ghé vào một quán nhỏ, gọi một bát cháo nóng. Có lẽ nhận ra tôi không phải người địa phương, cô chủ quán ân cần hỏi chuyện rồi chỉ dẫn thêm những nơi tôi có thể ghé thăm. Câu chuyện chẳng dài, cũng không có điều gì đặc biệt, nhưng sự nhiệt tình ấy khiến tôi cảm thấy gần gũi. Giữa một thành phố đông đúc, người ta vẫn có thể dành cho nhau một chút quan tâm rất tự nhiên, từ lời chỉ đường, một câu hỏi han đến sự niềm nở của người bán hàng.

Tôi nghĩ, Hà Nội đẹp không chỉ bởi những công trình kiến trúc, những con phố đã đi vào thơ ca hay những di tích lưu giữ bao lớp lịch sử. Hà Nội còn đẹp trong cách người ta sống, trong những điều tưởng như rất nhỏ mà vẫn đủ làm lòng người ấm lên. Một bát cháo nóng giữa ngày đông, một người xa lạ sẵn lòng giúp đỡ, một quán ăn bình dân sáng đèn, một gánh hàng rong đi qua con phố cũ... đôi khi lại là những điều khiến người ta nhớ lâu hơn cả một chuyến tham quan.

Buổi chiều, tôi tìm đến một quán cà phê nhỏ, ngồi bên ô cửa kính nhìn những chiếc lá khô rơi xuống vỉa hè. Giữa tiếng xe cộ, những bước chân vội vàng và dòng người không ngừng chuyển động, tôi chợt nhớ đến mẹ. Nhớ chuyến đi năm xưa, nhớ bàn tay mẹ nắm lấy tay mình giữa Quảng trường Ba Đình, nhớ lời mẹ dặn phải nghiêm trang khi vào viếng Bác. Ngày ấy, mẹ đưa tôi đến Hà Nội bằng tình yêu và lòng kính trọng. Còn hôm nay, khi đã trưởng thành, tôi trở lại thành phố này, mang theo những ký ức cũ và những cảm nhận của riêng mình. Hà Nội trong tôi không chỉ là một thành phố, mà còn là miền ký ức có mẹ, có tuổi thơ và có những tình cảm không dễ gọi thành tên.

Tất nhiên, Hà Nội hôm nay không chỉ có những góc phố thơ mộng hay những khoảnh khắc bình yên mà người ta thường tìm kiếm. Thành phố cũng có những bộn bề, những dòng xe đông đúc, những áp lực của cuộc sống, những đổi thay khiến đôi khi người ta tiếc nuối một nét xưa đã mất. Có những điều chưa trọn vẹn, có những điều còn trăn trở. Nhưng có lẽ, yêu một thành phố cũng giống như yêu một con người. Không phải chỉ vì những điều đẹp đẽ, hoàn hảo mà ta mới dành tình cảm, mà còn bởi sự gắn bó, bởi những ký ức, bởi những điều thân thuộc vẫn âm thầm ở lại trong lòng, ngay cả khi ta nhận ra những điều chưa như mong muốn.

Tôi không sống ở Hà Nội để có thể hiểu hết những vui buồn của thành phố qua từng ngày. Tôi chỉ là một người từng đến, từng đi qua, từng ngồi trong một quán nhỏ giữa mùa đông và mang theo một nỗi nhớ khi trở về nơi mình đang sống. Nhưng chính từ khoảng cách ấy, tôi lại càng nhận ra những điều bình dị có sức níu giữ lòng người đến nhường nào. Một thành phố có thể thay đổi từng ngày, những con đường có thể rộng hơn, những ngôi nhà cũ có thể không còn, nhịp sống có thể nhanh hơn, nhưng nếu vẫn còn những con người biết dành cho nhau sự tử tế, còn những góc nhỏ khiến lòng người dịu lại, thì tình yêu dành cho thành phố ấy vẫn được gìn giữ.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục ở Tây Nguyên, với những con đường quen thuộc, những mùa cây đổi lá, những công việc thường ngày. Thế nhưng, mỗi khi nghe tin gió mùa tràn về miền Bắc, tôi lại nhớ Hà Nội. Nhớ những quán hàng nghi ngút khói, nhớ mái nhà cũ trong sương sớm, nhớ những con phố mà mình chưa kịp đi hết, nhớ cảm giác ngồi bên ô cửa kính nhìn mùa đông chạm vào từng chiếc lá. Nỗi nhớ ấy không quá ồn ào, cũng chẳng cần một lý do cụ thể. Nó cứ âm thầm hiện diện, như một miền thương mà tôi vẫn muốn dành riêng cho mình.

Tôi mong một ngày nào đó được trở lại Hà Nội, được ngắm hồ Gươm trong buổi sáng mùa đông, đi qua những con phố rêu phong, ghé vào một quán nhỏ ven đường, gọi một món ăn nóng và ngồi thật lâu, không cần vội vã. Tôi cũng mong có dịp lại được cùng mẹ đi trên Quảng trường Ba Đình, để chuyến đi năm xưa không chỉ còn là ký ức, mà được nối tiếp bằng những yêu thương của hiện tại.

Bởi sau tất cả, Hà Nội trong tôi không phải là một thành phố chỉ đẹp khi được ngắm nhìn từ xa, cũng không phải một miền đất chỉ tồn tại trong những trang văn. Hà Nội là nơi đã từng chạm vào tuổi thơ tôi, là nơi có những con người bình dị khiến một người khách phương xa cảm thấy ấm lòng, là nơi những điều nhỏ bé có thể trở thành ký ức lớn lao. Và dù thành phố ấy có bao đổi thay, dù vẫn còn những điều chưa như ý, tôi tin rằng người ta vẫn có thể yêu Hà Nội bằng tất cả những gì chân thành nhất.

Có lẽ, yêu một thành phố cũng là như thế. Không cần phải sống ở đó cả đời, không cần phải hiểu hết mọi điều, chỉ cần từng có một khoảnh khắc khiến lòng mình rung động, từng nhận được một chút ấm áp, từng muốn quay trở lại, thì nơi ấy đã trở thành một phần trong miền nhớ.

Và với tôi, Hà Nội mùa đông vẫn luôn là một miền thương như thế. Một miền thương không quá rực rỡ, nhưng sâu lắng; không ở gần, nhưng chưa bao giờ xa.

Cỏ Thi