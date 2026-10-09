Hà Nội mưa dông trong ngày 10-10. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, chiều 9-10, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường lệch Đông xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch Đông kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, đêm 9-10, Hà Nội nhiều mây; từ gần sáng 10-10 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong ngày 10-10, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thành phố, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm, phía Bắc, phía Nam và phía Tây thành phố phổ biến 27-29 độ C; nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam 22-24 độ C, phía Tây 21-23 độ C.

Mưa dông có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đêm 10 và ngày 11-10, Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm thành phố tăng lên 30-32 độ C, thấp nhất 22-24 độ C; khu vực phía Bắc và phía Nam cao nhất 29-31 độ C, thấp nhất 21-23 độ C. Riêng khu vực phía Tây, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, thấp nhất 20-22 độ C.

Từ ngày 12 đến 16-10, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc sau chuyển hướng Đông Nam cấp 2.