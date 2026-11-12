Hà Nội mưa dông, trời rét về đêm và sáng

Hà Nội đêm 12 và sáng 13-11 có mưa dông, trời rét. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 12 và sáng 13-11, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông. Lượng mưa ở khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Tây thành phố phổ biến 5-15mm, phía Nam 5-10mm. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở trung tâm thành phố 17-19 độ C, các khu vực còn lại 16-18 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở trung tâm 24-26 độ C, phía Bắc, phía Nam và phía Tây 23-25 độ C.

Đêm 13 và ngày 14-11, Hà Nội không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng. Khu vực trung tâm và phía Nam thành phố có nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 26-28 độ C. Phía Bắc và phía Tây có nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Từ đêm 14 đến ngày 17-11, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Hà Nội không mưa, ngày nắng. Khoảng đêm 17 và ngày 18-11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, gây mưa rào rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Từ ngày 19 đến 22-11, thành phố không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga (Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới. Nguồn: Nchmf

Về các khu vực khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều tối và đêm 12-11, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 60mm. Từ chiều tối 12 đến sáng 13-11, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Tại miền Trung, ngày 12-11, các thành phố Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Từ 7h đến 15h cùng ngày, lượng mưa tại trạm Ba Cung (Quảng Ngãi) đạt 182,2mm, Tam Trà (thành phố Đà Nẵng) 177mm, An Hòa (Gia Lai) 164,4mm.

Từ chiều tối 12 đến sáng 13-11, Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 100mm trong ba giờ. Từ chiều 13-11, mưa lớn tại Trung Bộ giảm dần.