Hà Nội có mưa rào và dông, thời tiết chuyển rét từ đêm 18-11. Ảnh: Kim Nhuệ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 18-11, không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Trưa cùng ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và phía Tây Bắc Bộ, rồi đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Tại Hà Nội, chiều và đêm 18-11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau đó còn mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 18-11, Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C. Sang ngày và đêm 19-11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung tâm thành phố phổ biến 17-19 độ C, ở các khu vực phía Bắc, phía Tây và phía Nam là 16-18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại Hà Nội dự báo ở mức 15-17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh này có cường độ yếu hơn đợt từ ngày 9 đến 13-11. Tuy nhiên, do không khí lạnh nén rãnh áp thấp ở độ cao khoảng 1.500m, chiều và đêm 18-11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18 đến ngày 19-11, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá, đặc biệt là gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 18-11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19-11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Từ chiều 19 đến đêm 21-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Trên biển, từ chiều và tối 18-11, gió ở vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ đêm cùng ngày, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19-11, phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.