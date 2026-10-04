Hà Nội mưa dông, trời chuyển lạnh

Đêm 4 và sáng 5-10, Hà Nội mưa dông, thời tiết chuyển lạnh. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 4-10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội, gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến sáng 5-10, sau có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

Từ gần sáng 5-10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 4 và ngày 5-10 tại khu vực trung tâm và phía Nam thành phố phổ biến 22-24 độ C; phía Bắc và phía Tây ở mức 21-23 độ C.

Sang đêm 5 và ngày 6-10, nhiệt độ tiếp tục giảm. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh và các địa bàn Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai có nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Khu vực trung tâm cùng các địa bàn Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ phổ biến 21-23 độ C; Thanh Oai, Phú Xuyên, Vân Đình khoảng 20-22 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ đêm 5 đến ngày 6-10, thành phố không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-29 độ C, riêng phía Tây thành phố khoảng 26-28 độ C.

Từ ngày 7-10, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu dần. Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; nền nhiệt tăng trở lại.

Ngày 8 và 9-10, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi khoảng 30-31 độ C. Đến cuối tuần, ngày 10 và 11-10, khu vực Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai có thể đạt 33 độ C; nhiều địa bàn khác khoảng 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực này phổ biến 23-24 độ C.

Trên phạm vi cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ chiều tối 4 đến ngày 5-10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 5 đến ngày 6-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 4-10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.