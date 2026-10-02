Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay (2/10), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, trời có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 27-29 độ C.

Hà Nội mưa dông, có nơi mưa to trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh hoạ.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, riêng vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, khu vực có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, thời tiết chuyển lạnh.

Đáng chú ý, không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác gây mưa tại nhiều khu vực. Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cùng các hoạt động hàng hải khác.