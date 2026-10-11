Hà Nội: Một xe máy bị Camera AI phát hiện hơn 40 lần vi phạm giao thông từ đầu năm đến nay

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô, từ ngày 1/9 đến ngày 30/9/2026, thông qua mạng lưới hệ thống camera AI hiện đại hoạt động liên tục 24/24 giờ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã ghi nhận tổng số 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, loại hình phương tiện vi phạm chiếm phần lớn là xe mô tô, xe gắn máy với 16.510 trường hợp, xe ô tô ghi nhận 2.002 trường hợp.

Lực lượng CSGT giám sát vi phạm qua mạng lưới camera AI hiện đại hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Các lỗi vi phạm phổ biến bị "mắt thần" AI bắt gặp bao gồm: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ); Dừng, đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông; Đi sai làn đường, phần đường quy định; Đi vào đường cấm, đường ngược chiều; Sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện; Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy hoặc không thắt dây an toàn khi lái ô tô.

Bên cạnh số lượng vi phạm lớn, dữ liệu từ hệ thống camera AI còn chỉ ra tình trạng nhiều chủ phương tiện cố tình chây ì, tái diễn vi phạm nhiều lần, thách thức lực lượng chức năng.

Cụ thể, riêng xe mô tô mang biển kiểm soát 29C1-184xx đã bị hệ thống ghi nhận tới 9 lần vi phạm chỉ trong một tháng, trong đó có đến 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Nhiều phương tiện "tái phạm" kỷ lục đã bị camera AI ghi hình.

Qua công tác tra cứu lịch sử vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện "góp mặt" trong bảng vàng tái phạm với số lần vi phạm cực kỳ cao như xe mô tô biển số 29E2-362xx vi phạm 43 lần; Xe mô tô biển số 29B1-285xx vi phạm 39 lần; Xe mô tô biển số 29C1-184xx vi phạm 33 lần.

Hệ thống camera AI đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ lực lượng CSGT giám sát tình hình an ninh trật tự và giao thông trên toàn thành phố mà không cần sự có mặt trực tiếp của lực lượng chức năng tại mọi thời điểm.

Toàn bộ hình ảnh, dữ liệu và thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm vi phạm được hệ thống ghi nhận chính xác 100%. Đây sẽ là căn cứ pháp lý vững chắc để cơ quan công an tiến hành xác minh, gửi thông báo phạt nguội và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân Thủ đô.