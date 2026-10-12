Hà Nội: Một xe máy bị camera AI ghi nhận 8 lần đi ngược chiều trong 1 tháng

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ ngày 1/9 đến ngày 30/9/2026, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong số này, có 16.510 trường hợp liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy và 2.002 trường hợp liên quan đến xe ô tô.

Trung tâm chỉ huy giao thông - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội). Ảnh: CAHN

Các hành vi vi phạm được ghi nhận chủ yếu gồm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ xe sai quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn…

Đáng chú ý, qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện vi phạm lặp lại trong thời gian ngắn. Riêng trong tháng 9/2026, xe mô tô mang biển kiểm soát 29C1-184xx ghi nhận 9 lần vi phạm, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Camera AI phát hiện hàng loạt phương tiện vi phạm giao thông nhiều lần tại Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Không chỉ trong tháng 9, dữ liệu tra cứu lịch sử vi phạm từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy nhiều phương tiện tái diễn vi phạm với số lần đáng chú ý. Cụ thể, xe mô tô mang biển kiểm soát 29E2-362xx ghi nhận 43 lần vi phạm; xe mô tô biển số 29B1-285xx có 39 lần vi phạm; xe mô tô biển số 29C1-184xx có 33 lần vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.