Hà Nội: Một tuần, phạt nguội hơn 160 ô tô, xe máy vượt đèn đỏ từ hình ảnh camera AI

Những hành vi phổ biến bị "mắt thần" ghi nhận như: Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều 2.130 phương tiện; không đội mũ bảo hiểm 1.390 người.

Xe ô tô vượt đèn đỏ bị camera AI ghi hình.

Tiếp đó, lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông có 162 phương tiện (gồm 95 xe ô tô và 67 mô tô); dừng xe nơi cấm dừng xe và đỗ xe 203 trường hợp; đón, trả khách trái quy định 22 tài xế; không thắt dây an toàn 2 trường hợp.

Cũng trong tuần từ 17/9 - 23/9, CSGT Hà Nội đã xử lý 8.456 trường hợp vi phạm khác, tạm giữ 1.847 ô tô và xe máy các loại.

Một số hành vi vi phạm trọng tâm được lực lượng chức năng tập trung xử lý như: Vi phạm nồng độ cồn 1.448 tài xế; chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng 208 xe; xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp 54 trường hợp.

Hệ thống camera AI tại Hà Nội hoạt động 24/24h.

Với việc áp dụng hệ thống camera AI để giám sát, xử phạt nguội các hành vi vi phạm giao thông, CSGT kỳ vọng đây sẽ là giải pháp lâu dài, giúp kiểm soát các địa bàn liên tục 24/24h, hạn chế tình trạng một số tài xế thiếu ý thức tái diễn vi phạm.

CSGT Hà Nội khẳng định, camera AI đang trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ lực lượng tuần tra quản lý tốt hơn các tuyến đường. Không chỉ giúp phát hiện vi phạm để xử lý, hệ thống còn cung cấp dữ liệu để cảnh sát chủ động nhận diện nguy cơ ùn tắc, gỡ điểm nghẽn về giao thông.

Hiện nay, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic hoặc trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn.