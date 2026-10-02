Hà Nội: Một tuần, CSGT xử lý hàng trăm xe tải vi phạm, nhiều xe chở quá tải trọng

Ngày 2/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 24/9 đến nay, lực lượng CSGT toàn thành phố đã tổng kiểm soát gần 2.400 lượt phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường trọng điểm.

CSGT kiểm tra nhiều xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 427 ngày 2/10.

Qua đó, các đơn vị phát hiện, xử lý 557 tài xế và chủ phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Nhiều trường hợp trong số này có nhiều vi phạm liên quan đến chở hàng quá tải, dừng đỗ trái quy định.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn (Đội phó Đội CSGT đường bộ số 8) cho biết, nhiều ngày qua, trên tỉnh lộ 427 qua xã Hồng Vân, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát các xe tải chở vật liệu xây dựng, bùn đất...

Trong các đợt kiểm soát, Đội CSGT số 8 tập trung kiểm tra tải trọng, kích thước thùng xe, che chắn hàng hóa và các điều kiện lưu thông của tài xế, chủ xe.

Nhiều phương tiện cơi nới thành, thùng xe để chở vật liệu xây dựng bị xử lý.

Hành vi vi phạm phổ biến nhất là các xe ô tô tải chở vật liệu rời nhưng không che chắn theo quy định. Với hành vi này, lực lượng CSGT lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và phạt tiền từ 2-4 triệu đồng.

Nhiều tài xế khác cũng bị xử phạt do điều khiển ô tô tải chở hàng vượt tải trọng cho phép, tự ý thay đổi kích thước thùng hàng, đi vào đường cấm hoặc vi phạm về tốc độ trên tuyến tỉnh lộ.

"Với các vi phạm này, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý đối với người điều khiển xe lẫn chủ phương tiện là các công ty, tổ chức và cá nhân do để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm", trung tá Nguyễn Đức Huấn thông tin thêm.

Tại khu vực quanh cảng Hồng Vân, Đội CSGT số 8 cũng chủ động tuần tra kiểm soát do đây là nơi có nhiều phương tiện hoạt động vận tải hàng hóa lớn, nhất là trên các tỉnh lộ, đường ra vào khu công nghiệp và một số nơi đang thi công, xây dựng công trình.

Đợt tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải sẽ tiếp tục triển khai ở Hà Nội.

CSGT cho biết thêm, kế hoạch tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải sẽ tiếp tục diễn ra, tập trung vào xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp…).

Tiếp đó là ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, xe khách giường nằm. Việc tuần tra kiểm soát thực hiện trên những tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, các đoạn đường đèo dốc quanh co có tầm nhìn hạn chế, nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

"Qua tuần tra kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý doanh nghiệp/chủ xe theo quy định", lãnh đạo Đội CSGT số 8 nói.