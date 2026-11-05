Hà Nội: Một người tử vong trong vụ cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên

Trước đó, lúc 12 giờ 18 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tham gia chữa cháy có các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10; Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông. Cùng phối hợp chữa cháy còn có lực lượng Phòng hóa thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các lực lượng phối hợp dập tắt đám cháy. Ảnh: MINH HIỀN

Có mặt tại hiện trường sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra ở khu nhà một tầng, có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận tìm kiếm người bị nạn, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến 12 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 13 giờ cùng ngày.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.