Hà Nội: Một bệnh nhân trong vụ cháy trên phố Thụy Khuê đã xuất viện

Bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 354. (Ảnh: Bệnh viện Quân y 354)

Đến sáng 16/9, một nạn nhân đã ổn định sức khỏe, được về với gia đình chăm sóc, còn 2 nạn nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Quân y 354.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quốc Thắng - Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Quân y 354 cho biết, bệnh nhân nữ (sinh năm 1994) nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 với độ cao khoảng 3m. Bệnh nhân bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi.

Tình trạng tràn khí màng phổi cần được điều trị tích cực và theo dõi sát bởi nguy cơ có thể tiến triển suy hô hấp. Nếu cần thiết, các bác sĩ sẽ dẫn lưu qua màng phổi, đánh giá tình trạng của bệnh nhân.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị ngộ độc khí CO ở mức độ nhẹ, các cơ quan khác chưa phát hiện tổn thương.

Bệnh nhân còn lại là T. (nam giới, sinh năm 1989), có tình trạng ngộ độc khí CO nặng, bỏng ở tay và cần theo dõi thêm tình trạng bỏng hô hấp, hiện được điều trị hồi sức tích cực và có biện pháp điều trị đặc hiệu là thở oxy cao áp.

Các bác sĩ hội chẩn, theo dõi diễn biến sức khỏe của nạn nhân.

Đồng thời, bệnh viện đã phối hợp và tổ chức hội chẩn, tham khảo chuyên gia với Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác để chẩn đoán xác định.

Đến sáng 17/9, tình trạng hai bệnh nhân tiến triển tốt và đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Đối với 5 nạn nhân tử vong, các nạn nhân được bảo quản tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354 để phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, gia đình để chuẩn bị chu đáo công tác tang lễ, chính sách theo quy định.