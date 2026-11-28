Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình sử dụng lao động thuận tiện, chính xác và tiết kiệm thời gian, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội) hướng dẫn chi tiết quy trình nộp báo cáo trực tuyến trên kênh chuyên trách hces.vn

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, với cơ chế vận hành tối giản theo tiêu chí "3 không" (không cần đăng ký tài khoản, không phải chờ duyệt kích hoạt và không sử dụng mật khẩu), các đơn vị có thể thực hiện nộp báo cáo ngay lập tức.

Bước 1: Khai báo thông tin định danh đơn vị. Người thực hiện truy cập vào địa chỉ hces.vn. Nhập chính xác mã số thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc tổ chức; điền thông tin liên hệ gồm địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại và các thông tin chung của đơn vị theo biểu mẫu hiển thị trên màn hình.

Bước 2: Nhập dữ liệu tình hình sử dụng lao động. Hệ thống hỗ trợ linh hoạt 2 phương thức nhập liệu để phù hợp với quy mô của từng đơn vị.

Trong đó, với phương thức nhập thủ công: Cán bộ phụ trách điền trực tiếp thông tin người lao động vào bảng kê trên giao diện web, sau đó bấm nút "Thêm người" để lưu từng trường hợp.

Với phương thức nhập qua tệp tin Excel (phù hợp với đơn vị có số lượng lao động lớn): Người dùng bấm "Tải file mẫu" từ hệ thống, cập nhật dữ liệu tình hình sử dụng lao động của đơn vị vào tệp tin theo đúng cấu trúc biểu mẫu, sau đó chọn tính năng "Import Excel" để tải toàn bộ dữ liệu lên hệ thống.

Bước 3: Hoàn thiện biểu mẫu và đính kèm văn bản pháp lý. Sau khi hoàn thiện bảng thông tin lao động, người thực hiện bấm nút "Tiếp tục" để chuyển sang bước xác nhận hồ sơ. Tại đây, đơn vị tiến hành đính kèm tệp tin định dạng PDF của bản báo cáo tình hình sử dụng lao động đã có đầy đủ chữ ký và con dấu hợp lệ của đơn vị.

Bước 4: Kiểm tra và hoàn tất nộp báo cáo. Đơn vị rà soát lại toàn bộ thông tin đã kê khai cùng tệp tin đính kèm và bấm nút "Nộp báo cáo" để hoàn thành thủ tục.

Quy trình minh họa báo cáo tình hình sử dụng lao động trên kênh hces.vn. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Để quá trình nộp báo cáo diễn ra thông suốt, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội lưu ý các đơn vị cần lựa chọn chính xác loại hình (doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh) ở bước 1; không tự ý chỉnh sửa tiêu đề cột hoặc thay đổi định dạng của tệp Excel mẫu khi sử dụng tính năng Import Excel. Đồng thời, bảo đảm tệp tin PDF tải lên rõ nét, đầy đủ chữ ký và dấu pháp nhân theo quy định.

Bên cạnh kênh chuyên trách hces.vn, Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội tại địa chỉ congvieclam.hanoi.gov.vn vẫn duy trì hoạt động song song nhằm bảo đảm đường truyền thông suốt cho cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tính đến ngày 26/11/2026, đơn vị này đã tiếp nhận thành công hơn 25.500 báo cáo tình hình sử dụng lao động trực tuyến từ các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã trên địa bàn Thủ đô thông qua hai kênh tiếp nhận chính thức là hces.vn và congvieclam.hanoi.gov.vn

Nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập tăng cao trong giai đoạn cao điểm cuối năm và bảo đảm không xảy ra tình trạng gián đoạn đường truyền, bên cạnh Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo qua kênh chuyên trách tại địa chỉ hces.vn để bảo đảm tiến độ theo quy định.

Giải pháp này giúp phân luồng lưu lượng truy cập hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục cho bộ phận nhân sự của các đơn vị.

Theo yêu cầu của Sở Nội vụ Hà Nội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động trên địa bàn phải hoàn thành báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2026 trước ngày 5/12. Cùng thời hạn này, các đơn vị cũng phải gửi báo cáo kết quả công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2026.