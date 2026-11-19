Khơi thông thị trường, mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 916 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%. Quy mô thị trường cùng sức mua duy trì đà tăng trưởng tích cực đang mở ra dư địa đáng kể cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trong nước mở rộng đầu ra.

Phát huy lợi thế này, Hà Nội tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với xúc tiến thương mại, bình ổn thị trường, kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp. Trọng tâm không chỉ là vận động người dân ưu tiên lựa chọn sản phẩm trong nước mà còn tạo điều kiện để hàng Việt tiếp cận hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ và hình thành các mối liên kết sản xuất - kinh doanh ổn định.

Bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội tăng 16,2% trong 10 tháng. Ảnh: Đức Thanh

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2026, các sở, ban, ngành và Ban Chỉ đạo cấp xã, phường đã tổ chức gần 4.700 cuộc tuyên truyền về Cuộc vận động, thu hút hơn 474.700 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung quảng bá sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Cùng với đó, thành phố duy trì hoạt động của 1.290 điểm bán hàng thiết yếu, triển khai các chương trình hội chợ, phiên chợ, giới thiệu sản phẩm và kết nối tiêu thụ hàng hóa. Hà Nội hiện có 3.463 sản phẩm OCOP, trong đó 9 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 1.576 sản phẩm đạt 4 sao và 1.859 sản phẩm đạt 3 sao. Đây là nguồn hàng có tiềm năng để mở rộng hệ thống phân phối, gia tăng giá trị sản phẩm địa phương.

Đáng chú ý, hoạt động kết nối không chỉ giới hạn trong địa bàn thành phố mà còn được mở rộng với các tỉnh, thành phố. Trong chương trình kết nối cung - cầu, hợp tác liên kết đầu tư giữa Hà Nội và Cần Thơ từ ngày 6 đến 8/6/2026, thành phố hỗ trợ 23 doanh nghiệp tham gia, ký kết 18 biên bản ghi nhớ. Tại Tuần lễ sản phẩm Cần Thơ ở Hà Nội từ ngày 10 đến 12/7/2026, chương trình hỗ trợ tiêu thụ 15 tấn sầu riêng Cần Thơ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, lợi thế của Hà Nội không chỉ nằm ở sức mua lớn mà còn ở vai trò đầu mối giao thương giữa vùng Thủ đô, Đồng bằng sông Hồng với thị trường cả nước. Thành phố xác định phát huy vai trò kết nối sản xuất với phân phối và tiêu dùng, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, chuyển từ nâng cao nhận thức sang hành động tiêu dùng cụ thể.

Chất lượng quyết định sức cạnh tranh

Dù có nhiều cơ hội, việc đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và duy trì thị trường tiêu thụ vẫn là thách thức đối với một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã. Một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng ổn định. Chi phí logistics còn cao, thông tin về nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng chưa được kết nối hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế này, ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, thành phố xác định phải đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, chuyển mạnh từ kết nối mang tính sự kiện sang kết nối theo nhu cầu thực tế của thị trường, lấy hiệu quả tiêu thụ sản phẩm làm thước đo.

Theo đó, thành phố tập trung nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, phối hợp với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp phân phối rà soát nhu cầu, tiêu chuẩn hàng hóa, năng lực cung ứng; kết nối trực tiếp với siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối để hình thành các đơn hàng, hợp đồng tiêu thụ ổn định.

“Để hàng Việt Nam phát triển bền vững, điều quan trọng là phải có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng; trong đó, Nhà nước tạo môi trường thuận lợi, doanh nghiệp và hợp tác xã chủ động nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, còn người tiêu dùng ngày càng tin tưởng, ưu tiên lựa chọn hàng Việt. Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối, thúc đẩy hợp tác và phát triển thị trường, đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào thực chất, góp phần nâng cao vị thế hàng Việt và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô cũng như cả nước", ông Nguyễn Xuân Lưu khẳng định.

Theo bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, hàng Việt không chỉ cần được người Việt ưu tiên lựa chọn mà phải chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, uy tín, sự minh bạch, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Với lợi thế là thị trường tiêu dùng lớn, có mạng lưới thương mại đa dạng, Hà Nội có nhiều điều kiện để thúc đẩy hàng Việt mở rộng đầu ra. Trong đó, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các kênh phân phối hiện đại được xem là hướng đi quan trọng, giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô và các địa phương.