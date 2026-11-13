Hà Nội mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp từ 1-1-2027

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Văn bản số 25617/SXD-GT báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp, đồng thời đề xuất mô hình và lộ trình mở rộng trong thời gian tới.

Cùng với việc kiểm soát phương tiện theo tiêu chuẩn khí thải, Sở Xây dựng kiến nghị cho phép các phường khác thí điểm mô hình phù hợp với điều kiện từng địa bàn.