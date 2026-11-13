Hà Nội mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp từ 1-1-2027
Theo đề án đã được phê duyệt, từ ngày 1-1-2027, Hà Nội triển khai giai đoạn 2 Đề án vùng phát thải thấp tại ba khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Văn bản số 25617/SXD-GT báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp, đồng thời đề xuất mô hình và lộ trình mở rộng trong thời gian tới.
Cùng với việc kiểm soát phương tiện theo tiêu chuẩn khí thải, Sở Xây dựng kiến nghị cho phép các phường khác thí điểm mô hình phù hợp với điều kiện từng địa bàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-mo-rong-thi-diem-vung-phat-thai-thap-tu-1-1-2027-1765702.html