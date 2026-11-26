Nhu cầu thanh toán xuyên biên giới gia tăng

Thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 21 tỷ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, với tổng giá trị trên 260 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, số lượng giao dịch thanh toán bằng mã QR đã tăng gấp 20 lần trong 5 năm qua.

Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là một tiện ích trong giao dịch mà còn là thành phần quan trọng của hệ sinh thái du lịch số. Ảnh: Giang Du

Đối với ngành du lịch, nhu cầu không chỉ dừng ở việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện mà còn đặt ra yêu cầu kết nối với các phương thức thanh toán quen thuộc của khách quốc tế. Việc du khách có thể sử dụng ứng dụng thanh toán của quốc gia mình để quét mã QR tại Việt Nam sẽ giúp đơn giản hóa giao dịch khi mua vé tham quan, sử dụng dịch vụ ăn uống, lưu trú hay mua sắm. Qua đó, góp phần tháo gỡ những rào cản trong quá trình trải nghiệm và tiêu dùng dịch vụ tại điểm đến.

Hợp tác giữa NAPAS và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán VietQRGlobal tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế khi đến du lịch tại Hà Nội trong hoạt động thanh toán. Ảnh: Giang Du

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho rằng, thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là một tiện ích trong giao dịch mà còn là thành phần quan trọng của hệ sinh thái du lịch số. Việc ứng dụng thanh toán điện tử, thanh toán qua mã QR giúp đơn giản hóa quy trình giao dịch, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tăng tính minh bạch, thuận tiện trong quản lý doanh thu và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch.

Đối với Hà Nội, một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, yêu cầu này càng có ý nghĩa trong quá trình cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Việc tạo điều kiện để khách quốc tế sử dụng các phương thức thanh toán quen thuộc cũng góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện, văn minh và hiện đại.

Định hướng này phù hợp với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử trong du lịch, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán xuyên biên giới.

Mở rộng kết nối thanh toán từ hạ tầng đến điểm đến

Thực hiện chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường kết nối thanh toán khu vực, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đang tích cực triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới VietQRGlobal. Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối dịch vụ với 6 thị trường gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore; đồng thời đang triển khai kết nối với Đài Loan, Ấn Độ và tiếp tục mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác.

Thông qua hệ thống kết nối này, du khách quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc tại quốc gia mình để quét mã VietQRGlobal và thanh toán tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và điểm du lịch trên toàn quốc.

Song song với mở rộng kết nối quốc tế, NAPAS cũng đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước nhằm gia tăng độ phủ mạng lưới chấp nhận thanh toán. Đây là yếu tố quan trọng để đưa hạ tầng thanh toán xuyên biên giới vào hoạt động kinh doanh thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Tại Hà Nội, NAPAS đã thiết lập hợp tác với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán VietQRGlobal. Trong đó, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội với hơn 1.200 hội viên hoạt động trong các lĩnh vực lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, spa... được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối giải pháp thanh toán với cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Việc hợp tác với Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đưa giải pháp thanh toán số đến trực tiếp các điểm đến văn hóa của Thủ đô. Hai đơn vị sẽ triển khai chấp nhận VietQRPay đối với giao dịch trong nước và VietQRGlobal đối với giao dịch xuyên biên giới.

Theo Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Quang Minh, việc mở rộng mạng lưới chấp nhận VietQRGlobal trong hệ sinh thái du lịch không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn cho du khách mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng khả năng tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn tập khách hàng quốc tế.

Ở góc độ quản lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, ý nghĩa của hợp tác không chỉ nằm ở việc thống nhất giữa các đơn vị mà quan trọng hơn là khả năng đưa giải pháp công nghệ vào hoạt động kinh doanh, cũng như mức độ thuận tiện và hài lòng của khách du lịch khi sử dụng dịch vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với NAPAS và các cơ quan, đơn vị liên quan để kết nối, thông tin, tuyên truyền và khuyến khích doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tiếp cận, ứng dụng các giải pháp thanh toán số phù hợp.