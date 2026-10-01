Hà Nội mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 3 làn xe mỗi chiều. (Ảnh minh hoạ).

Theo phương án, Sở Xây dựng sẽ xén dải phân cách giữa, mở rộng mặt đường thêm khoảng 5,5m mỗi bên trên đoạn từ số nhà 34 đến số 80 đường Ô Chợ Dừa. Sau điều chỉnh, tuyến đường vẫn tổ chức giao thông hai chiều, phân cách bằng dải phân cách giữa; phần mặt đường mở rộng được hoàn thiện đồng bộ với kết cấu hiện trạng.

Đáng chú ý, mỗi chiều đường sẽ được tổ chức 3 làn xe, phân chia bằng hệ thống vạch sơn theo quy chuẩn hiện hành. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tại khu vực Ô Chợ Dừa cần được rà soát, tổ chức lại sau khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đưa vào khai thác.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai xén dải phân cách, bổ sung vạch sơn, biển báo và phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển cây xanh, hệ thống điện, thông tin, cấp nước, thoát nước tại khu vực thi công.

Cùng với đó, hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận sẽ được điều chỉnh phù hợp với phương án mới và lưu lượng phương tiện thực tế. Cơ quan chức năng sẽ tổ chức đếm lưu lượng trước và sau khi điều chỉnh để đánh giá hiệu quả, kịp thời phát hiện bất cập và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết. Các nội dung chuẩn bị phải hoàn thành trước ngày 9/10/2026.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, hướng dẫn phân luồng từ xa và lực lượng trực tiếp điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc. Công tác thi công phải tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông trên đường đang khai thác.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại tuyến đường và các nút giao lân cận. UBND phường Ô Chợ Dừa phối hợp điều tiết giao thông, nhất là tại các điểm quay đầu; đồng thời tuyên truyền để người dân nắm rõ phương án tổ chức giao thông mới.