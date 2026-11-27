Sáng 27/11, Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Không chỉ là không gian hội tụ tinh hoa ẩm thực 5 châu, sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược của Thủ đô trong việc chuyển hóa tài nguyên di sản thành giá trị kinh tế, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo nghệ nhân, đầu bếp trong nước và thế giới. Diễn ra trong 3 ngày (từ 27-29/11) trên quy mô hơn 43.000m2, lễ hội mang thông điệp xuyên suốt Bừng vị Năm châu - Chung nhịp toàn cầu.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định, với chiều sâu của Thủ đô ngàn năm văn hiến và Thành phố Sáng tạo của UNESCO, ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là những món ăn ngon mà là kết tinh của lịch sử, phong tục và cốt cách người Tràng An.

Sau những ghi nhận quốc tế như danh hiệu Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á 2024, Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2025 cùng hàng loạt giá trị được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ẩm thực đã trở thành lực hút lớn giúp Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025.

Nhấn mạnh tầm nhìn phát triển dài hạn, ông Nguyễn Trần Quang cho biết thành phố xác định ẩm thực là nguồn lực trọng yếu để phát triển các sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm.

"Phát huy giá trị ẩm thực chính là chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp", Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, đồng thời đề nghị BTC chú trọng bảo đảm bản sắc văn hóa, tính chuyên nghiệp để xây dựng lễ hội trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch thường niên có sức lan tỏa quốc tế.

Các nghệ nhân xao chè thủ công tại sự kiện.

Đại diện BTC và Trung tâm Triển lãm Việt Nam, bà Phạm Thị Hiền chia sẻ, Hanoi Firebeat World Festival được kiến tạo như một hành trình kết nối văn hóa bằng ngôn ngữ chung của hương vị. Trong đó, "Fire" biểu trưng cho ngọn lửa đam mê, sáng tạo của các đầu bếp gửi gắm niềm tự hào quê hương vào từng món ăn; còn "Beat" là nhịp đập của âm nhạc, nghệ thuật và cảm xúc cộng đồng khi hàng nghìn con người từ nhiều quốc gia cùng hòa chung một không gian lễ hội. Tại khuôn khổ lễ hội, công chúng được dẫn dắt qua các không gian trải nghiệm giàu tính tự sự văn hóa

Theo BTC, Hanoi Firebeat World Festival 2026 không dừng lại ở một sự kiện kéo dài 3 ngày mà là bước khởi đầu cho hành trình định vị Hà Nội trở thành điểm đến của những lễ hội quốc tế giàu bản sắc. Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực, nghệ thuật và giải trí, lễ hội kỳ vọng mở ra không gian giao lưu cởi mở, đưa giá trị văn hóa Thủ đô vươn ra thế giới và từng bước trở thành sự kiện văn hóa – ẩm thực tiêu biểu của khu vực.

Ảnh: Hà Phương