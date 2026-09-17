Hà Nội mở rộng hợp tác với Singapore về đổi mới sáng tạo
Sáng 17/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh . Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí, Hà Nội và Singapore có nhiều điểm tương đồng về định hướng và ưu tiên phát triển, tạo dư địa lớn để mở rộng hợp tác, nhất là trong đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-mo-rong-hop-tac-voi-singapore-ve-doi-moi-sang-tao-418134.htm