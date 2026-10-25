Hà Nội mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực phát triển từ châu Âu

Trưa 24-10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, cùng chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch theo lời mời của Nhà Vua Frederik X và Hoàng hậu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu đã tiến hành chương trình công tác, làm việc với chính quyền các Thủ đô, các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia, các hiệp hội doanh nghiệp lớn tại Copenhagen (Đan Mạch) và Brussels (Bỉ).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và ông Bertin Mampaka Mankamba, Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Tháp tùng Đoàn có đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Chuyến công tác đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, gồm: Thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, phát triển hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, giáo dục - đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao vị thế quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững cho Thủ đô.

Hà Nội và Tập đoàn LEGO ký kết Biên bản Ghi nhớ về hợp tác dự án trong lĩnh vực giáo dục STEAM. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Tại Đan Mạch, nhằm mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm quản trị đô thị với chính quyền Thủ đô Copenhagen, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với bà Sisse Marie Welling, Thị trưởng Thủ đô Copenhagen. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới trên cơ sở kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được từ thỏa thuận hợp tác ký kết năm 2013. Hai bên thống nhất giao các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, cập nhật và gia hạn các Biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm phù hợp với định hướng phát triển mới.

Thị trưởng Sisse Marie Welling đánh giá cao sự phát triển năng động cùng những cam kết mạnh mẽ của Hà Nội về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao trong việc thắt chặt quan hệ giữa hai thành phố.

Nhân dịp này, thay mặt chính quyền thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã trân trọng gửi lời mời Thị trưởng và Đoàn đại biểu Chính quyền Thủ đô Copenhagen sang thăm Hà Nội vào thời điểm thích hợp. Bà Sisse Marie Welling đã vui vẻ nhận lời.

Lễ trao 16 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức giữa Đan Mạch và Việt Nam, trong đó có Biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn LEGO về hợp tác triển khai Dự án trong lĩnh vực giáo dục STEAM. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Bên cạnh đó, một trong những kết quả nổi bật tại Đan Mạch là Biên bản ghi nhớ hợp tác dự án trong lĩnh vực giáo dục STEAM giữa Hà Nội và Tập đoàn LEGO đã được ký kết vào chiều ngày 19-10-2026, nhằm phát triển giáo dục sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Tiếp đó, sáng 20-10-2026, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn LEGO đã được tổ chức trang trọng.

Nội dung hợp tác trọng tâm tập trung vào xây dựng học liệu và phương pháp giáo dục STEAM tiên tiến thông qua mô hình “học qua vui chơi” (learning through play) lấy trẻ em làm trung tâm, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên công lập, triển khai thí điểm chương trình tại các cơ sở giáo dục công lập và phát triển những không gian học tập trải nghiệm STEAM dành cho cộng đồng.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chụp ảnh cùng Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels và các cộng sự. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Trong chương trình công tác tại Vương quốc Bỉ, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã có buổi làm việc quan trọng với ngài Bertin Mampaka Mankamba, Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels, với sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông Pieter Leenknegt.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định, Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Brussels và mong muốn thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài, thường xuyên trên các lĩnh vực quản trị đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, bảo tồn di sản văn hóa, giao lưu nhân dân.

Phía Brussels đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công năng các khu công nghiệp cũ, thu hút đầu tư và giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội trong quá trình đô thị hóa.

Nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan dân cử, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng mời Chủ tịch Nghị viện Vùng Thủ đô Brussels cùng những nghị sĩ sang thăm và làm việc với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa khi Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) vào đêm 22-10-2026, tạo lập khuôn khổ pháp lý minh bạch và mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng giữa doanh nghiệp Bỉ, EU với thành phố Hà Nội.

Song song với các hoạt động đối ngoại của cấp chính quyền, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã chủ trì chuỗi làm việc chuyên sâu với các tập đoàn công nghệ, định chế tài chính và hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu châu Âu tại Bỉ.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Làm việc với Quỹ Aquitara và Công ty Tài chính 512 Capital B.V., Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã giới thiệu danh mục ưu tiên thu hút đầu tư của Hà Nội, trọng tâm vào hạ tầng công nghiệp, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và tài chính xanh, khẳng định thành phố sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu các dự án phù hợp với quy hoạch và pháp luật Việt Nam.

Trao đổi với Tập đoàn Bán lẻ H&M, lãnh đạo thành phố Hà Nội đánh giá cao hiệu quả kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tích cực hỗ trợ H&M khảo sát địa điểm, hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm phát triển cửa hàng trọng điểm (Flagship Store) tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, tại các buổi làm việc với Tập đoàn Siemens Mobility và DB Engineering & Consulting, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh mục tiêu chiến lược của Hà Nội trong việc lấy mạng lưới đường sắt đô thị (Metro) làm xương sống.

Hà Nội khuyến khích các tập đoàn của Đức – đơn vị sở hữu thế mạnh vượt trội về công nghệ số, giải pháp kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý vận hành – tham gia sâu vào khảo sát, thiết kế và phát triển mạng lưới Metro tuần hoàn, hiện đại, đồng thời giao các sở, ngành chuyên môn làm đầu mối kết nối nghiên cứu ứng dụng thực tế.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với đại diện Quỹ Aquitara và Công ty Tài chính 512 Capital B.V. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Bên cạnh đó, khi trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng mô hình "Ngôi nhà Đức" tại Hà Nội để tạo không gian kết nối giao thương và giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư chuyên đề trong thời gian tới.

Chuyến công tác tại Đan Mạch và Vương quốc Bỉ của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả thiết thực và có ý nghĩa chiến lược. Chuyến đi không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong việc triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, mà còn góp phần khơi thông nguồn lực bứt phá thông qua việc giới thiệu không gian phát triển mới từ Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Những thỏa thuận đạt được trong các lĩnh vực hạ tầng Metro, giáo dục STEAM, năng lượng tái tạo và giảm phát thải Net-Zero sẽ mang lại lợi ích lâu dài, trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô.

Chính quyền thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương cụ thể hóa những biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác thành các chương trình hành động chi tiết, đưa những nội dung hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.