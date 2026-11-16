Hà Nội mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản

Ngày 16/11, tại trụ sở UBND TP Hà Nội diễn ra buổi tiếp xã giao Thị trưởng thành phố Valparaíso (Chile) Camila Nieto, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (25/3/1971-25/3/2026).

Tại buổi tiếp, Thị trưởng Camila Nieto đề xuất thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị quản lý di sản, đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Hà Nội trong phát triển thành phố sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, khẳng định Hà Nội sẵn sàng phối hợp chuẩn bị biên bản ghi nhớ. Các cơ quan chuyên môn hai bên sẽ trao đổi, thống nhất nội dung dự thảo trong tháng 11 và tháng 12/2026, hướng tới triển khai hợp tác từ năm 2027.

Đại biểu hai thành phố tham dự buổi tiếp.

Sau chuyến tham quan Hoàng thành Thăng Long, Thị trưởng Camila Nieto bày tỏ quan tâm đến mô hình quản lý các di sản được UNESCO ghi danh của Hà Nội. Bà chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với các trường đại học tại Valparaíso trong nghiên cứu, phát huy giá trị di sản, đồng thời mong muốn các ban quản lý di sản hai thành phố tăng cường trao đổi chuyên môn.

Thông tin về công tác bảo tồn di sản của Thủ đô, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết Hà Nội tổ chức các đơn vị quản lý phù hợp với từng cấp di tích. Với những di sản có ý nghĩa đặc biệt như Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, thành phố thành lập đơn vị chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo tồn. Hà Nội cũng sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về Luật Di sản, Luật Thủ đô và tiếp nhận những ý kiến từ phía Valparaíso.

Thị trưởng thành phố Valparaíso (Chile) Camila Nieto tại buổi tiếp.

Hà Nội và Valparaíso có nhiều điểm tương đồng trong việc gìn giữ di sản đô thị. Khu phố lịch sử của Valparaíso, thành phố cảng với những khu dân cư trên sườn đồi và hệ thống thang máy leo dốc lâu đời, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2003.

Trong khi đó, Hà Nội có Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh năm 2010 và tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế từ năm 2019.

Những tương đồng về di sản và định hướng phát triển sáng tạo là cơ sở để hai thành phố mở rộng hợp tác, không chỉ trong trao đổi kinh nghiệm quản lý mà còn trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản cho các thế hệ tương lai.