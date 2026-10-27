Hà Nội mở rộng hợp tác phát triển giao thông xanh

Tại buổi làm việc, hai bên đã bàn thảo về khả năng hợp tác trong phát triển hệ thống và dịch vụ giao thông thông minh, bền vững cho Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp đoàn đại biểu Công ty cổ phần Du lịch Quảng Vụ (Trung Quốc). Ảnh: Liên Hà

Với thế mạnh trong lĩnh vực cho thuê xe điện dùng chung, điều phối thông minh, vận hành, bảo trì đô thị và quản lý an toàn, Công ty cổ phần Du lịch Quảng Vụ bày tỏ mong muốn hợp tác với Hà Nội nhằm thúc đẩy các giải pháp giao thông xanh.

Đại diện công ty nhận định, việc mở rộng mạng lưới xe điện tại khu vực nội đô sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và giảm phát thải của Hà Nội.

Ông Trương Anh Phàm cho biết, công ty mong muốn triển khai thí điểm mô hình tại Hà Nội, với các hạng mục đầu tư dự kiến gồm xe điện dùng chung đạt tiêu chuẩn, hệ thống điều khiển trung tâm và định vị thông minh, thiết bị an toàn, trạm sạc và đổi pin tập trung, cơ sở bảo trì, nền tảng điều độ thông minh, nội địa hóa kỹ thuật cùng các hạ tầng phụ trợ cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp đoàn đại biểu Công ty cổ phần Du lịch Quảng Vụ (Trung Quốc). Ảnh: Liên Hà

Theo đại diện công ty, dự án dự kiến được triển khai theo 2 giai đoạn, hướng tới mở rộng phạm vi phục vụ trên toàn thành phố. Công ty cam kết tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn dữ liệu người dùng trong quá trình triển khai.

Hoan nghênh thiện chí hợp tác, đầu tư của Công ty cổ phần Du lịch Quảng Vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đánh giá cao định hướng phát triển các giải pháp giao thông sử dụng năng lượng xanh, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội trong giai đoạn tới. Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận các đề xuất và cam kết tuân thủ từ phía đối tác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp nghiên cứu, đề xuất các vị trí phù hợp để triển khai thí điểm các dịch vụ cung ứng từ Công ty Quảng Vụ.

Đồng thời, lưu ý các đơn vị liên quan đặc biệt chú trọng yêu cầu an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình nghiên cứu và tổ chức thí điểm; đóng góp vào xây dựng và củng cố hệ thống hạ tầng giao thông xanh của Thủ đô hiệu quả, đúng quy định.