Hà Nội mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác Nhật Bản
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động đối ngoại kinh tế và xúc tiến đầu tư quan trọng, nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản trên tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo và cùng phát triển.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-mo-rong-hop-tac-dau-tu-voi-cac-doi-tac-nhat-ban-246261111181426926.htm