Hà Nội mở rộng hợp tác đầu tư, tài chính và công nghệ cao với Nhật Bản

Mở rộng hợp tác với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã triển khai 4 hoạt động nổi bật, gồm làm việc với Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn Sojitz; trao đổi hợp tác tài chính với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC); trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Meiko Electronics và trao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Xúc tiến công nghiệp tỉnh Kanagawa tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và các đối tác Nhật Bản tại trụ sở Keidanren. (Ảnh: TTXVN).

Thông qua chuỗi hoạt động này, Hà Nội thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất.

Ngày 10/11/2026, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã tới thăm, làm việc với Keidanren, Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn Sojitz tại trụ sở Keidanren.

Tham gia đoàn có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tiếp đoàn có ông Ueno Shingo, Tổng giám đốc Tập đoàn Sumitomo, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt; ông Fujimoto Masayoshi, Chủ tịch Tập đoàn Sojitz, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng đại diện lãnh đạo Keidanren và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, đại diện các tập đoàn đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và môi trường đầu tư của Hà Nội; đồng thời khẳng định tiếp tục đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu thăm, làm việc với Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren). (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao những đóng góp của Keidanren và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Thủ đô. Đồng chí nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, môi trường đầu tư Hà Nội đứng trước những cơ hội đột phá nhờ sự ra đời của Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Để chuyển hóa tiềm năng thành các dự án cụ thể, Bí thư Thành ủy đề nghị Tập đoàn Sumitomo đẩy nhanh tiến độ Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang lĩnh vực khu công nghiệp công nghệ cao. Đối với Tập đoàn Sojitz, Hà Nội đề xuất nghiên cứu các dự án logistics thông minh, chuỗi cung ứng và khu công nghiệp xanh.

Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. Hà Nội cũng đề xuất thiết lập đầu mối liên hệ, đồng thời trân trọng mời lãnh đạo các đối tác Nhật Bản sớm sang thăm, làm việc tại Thủ đô.

Tìm kiếm nguồn lực tài chính cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

Cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội có buổi làm việc với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính, thu hút nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm và tăng trưởng xanh.

Tiếp đoàn có ông Kawakami, Lãnh đạo điều hành cấp cao, Trưởng nhóm Tài chính hạ tầng và môi trường toàn cầu cùng các lãnh đạo cấp cao của JBIC.

Tại buổi làm việc, đại diện JBIC nhận định, với những mục tiêu phát triển đô thị đầy tham vọng, bên cạnh nguồn vốn ODA truyền thống, Hà Nội cần huy động đa dạng các nguồn lực tài chính. JBIC bày tỏ mong muốn đồng hành sâu rộng hơn, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư tại Thủ đô.

Trao đổi với đối tác, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của JBIC - định chế tài chính phát triển hàng đầu Nhật Bản - trong quá trình đồng hành cùng Việt Nam và Hà Nội nhiều năm qua.

Đồng chí cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, trong khi nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố trong giai đoạn này rất lớn. Do đó, việc mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, trong đó có JBIC, có ý nghĩa quan trọng trong huy động nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đề xuất JBIC phát huy mạng lưới đối tác, giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản có năng lực trong lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, tự động hóa, nghiên cứu và phát triển (R&D), hạ tầng số, công nghệ môi trường đến nghiên cứu, đầu tư tại Hà Nội. Thành phố cũng đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chuyên đề, kết nối trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). (Ảnh: TTXVN).

Cụ thể hóa hợp tác bằng các dự án công nghệ cao

Một trong những kết quả cụ thể của chuyến công tác là việc trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án của Công ty Meiko Electronics (Nhật Bản).

Chiều 10/11, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Tập đoàn Meiko, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã trao giấy chứng nhận cho 3 dự án.

Các dự án gồm: Nhà máy sản xuất và nghiên cứu Meiko Hightech; Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh; Nhà máy thiết kế, sản xuất và chế tạo các loại bảng mạch điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện điện tử lên PCB và lắp ráp các loại sản phẩm điện tử hoàn chỉnh.

Việc trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thể hiện bước cụ thể hóa định hướng tăng cường hợp tác công nghệ cao giữa Hà Nội với doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần mở rộng năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực điện tử.

Cùng với thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, Hà Nội cũng chú trọng tăng cường kết nối trực tiếp giữa các địa phương hai nước. Đây được xác định là kênh hợp tác nền tảng, có tính bền vững trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nhân dịp lãnh đạo thành phố tham dự chương trình tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji và thăm tỉnh Kanagawa, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã trao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Xúc tiến công nghiệp tỉnh Kanagawa tại Hà Nội.

Việc thành lập văn phòng đại diện tạo thêm đầu mối kết nối, thúc đẩy hoạt động xúc tiến công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai địa phương, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chuỗi hoạt động đối ngoại kinh tế của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại Nhật Bản đã tạo thêm những kết quả hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, công nghệ cao và kết nối địa phương. Đây cũng là đóng góp thiết thực vào thành công chung của chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, Hà Nội tiếp tục khẳng định định hướng chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các nguồn lực chất lượng cao. Qua đó, tạo thêm động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên giai đoạn 2026-2030, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.