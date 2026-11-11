Hà Nội mở rộng hợp tác đầu tư, tài chính và công nghệ cao với Nhật Bản

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu thăm, làm việc với Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren). Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 8 đến 11-11-2026) nhằm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, đối ngoại kinh tế trọng điểm.

Thông qua 4 hoạt động nổi bật, gồm: Làm việc với Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn Sojitz; trao đổi hợp tác tài chính với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC); trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Meiko Electronics và trao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Xúc tiến công nghiệp tỉnh Kanagawa, Hà Nội đã khẳng định quyết tâm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao cho Thủ đô.

Theo chương trình công tác, ngày 10-11-2026, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã tới thăm, làm việc với Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn Sojitz tại trụ sở của Keidanren.

Cùng tham dự có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ueno Shingo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt; ông Fujimoto Masayoshi, Chủ tịch Tập đoàn Sojitz, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt, cùng đại diện lãnh đạo Keidanren và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ niềm vinh hạnh được đón đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cạnh tranh cũng như môi trường đầu tư hấp dẫn của Hà Nội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối vững chắc, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và các đối tác Nhật Bản tại trụ sở Keidanren. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao đóng góp của Keidanren và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản - nhà đầu tư lớn nhất tại Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, môi trường đầu tư tại Hà Nội đang đứng trước những cơ hội đột phá lớn nhờ sự ra đời của Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Thành ủy đề nghị Tập đoàn Sumitomo đẩy nhanh tiến độ Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội và mở rộng sang khu công nghiệp (KCN) công nghệ cao. Với Tập đoàn Sojitz, đồng chí đề xuất nghiên cứu các dự án logistics thông minh, chuỗi cung ứng và KCN xanh.

Hà Nội cam kết đồng hành, tạo môi trường minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính Nhật Bản hợp tác lâu dài, đồng thời đề xuất thiết lập đầu mối liên hệ và trân trọng mời lãnh đạo các đối tác sớm sang thăm, làm việc tại Thủ đô.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc chiến lược với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính, thu hút nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm và tăng trưởng xanh của Thủ đô.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kawakami, Lãnh đạo điều hành cấp cao, Trưởng nhóm Tài chính hạ tầng và môi trường toàn cầu cùng các lãnh đạo cấp cao của JBIC. Tại đây, đại diện JBIC nhận định với các mục tiêu phát triển đô thị táo bạo trong tương lai, bên cạnh nguồn vốn ODA truyền thống, Hà Nội sẽ cần huy động nhiều nguồn lực tài chính khác nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn được đồng hành sâu rộng hơn nữa trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo đoàn Hà Nội trao đổi tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của JBIC - định chế tài chính phát triển hàng đầu của Nhật Bản - trong việc đồng hành cùng Việt Nam và Hà Nội suốt nhiều năm qua. Đồng chí cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên giai đoạn 2026-2030. Nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn này rất lớn. Trên cơ sở đó, Hà Nội đề xuất JBIC phát huy mạng lưới đối tác giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản có năng lực trong lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, tự động hóa, R&D, hạ tầng số và công nghệ môi trường đến nghiên cứu, đầu tư tại Hà Nội; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chuyên đề.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án của Công ty Meiko Electronics (Nhật Bản). Ảnh: TTXVN

Nhằm cụ thể hóa các kết quả hợp tác chiến lược và định hướng thúc đẩy đầu tư công nghệ cao của chuyến thăm cấp cao, chiều 10-11, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Tập đoàn Meiko - một trong những tập đoàn điện tử hàng đầu của Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án của Công ty Meiko Electronics (Nhật Bản), gồm: Dự án Nhà máy sản xuất và nghiên cứu Meiko Hightech; dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh và dự án Nhà máy thiết kế, sản xuất và chế tạo các loại bảng mạch điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện điện tử lên PCB, lắp ráp các loại sản phẩm điện tử hoàn chỉnh.

Đồng thời, thực hiện chủ trương tăng cường kết nối địa phương hai nước được lãnh đạo cấp cao hai bên xác định là kênh hợp tác nền tảng bền vững, nhân dịp lãnh đạo thành phố tham dự Chương trình tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji và thăm tỉnh Kanagawa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã trao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Xúc tiến công nghiệp tỉnh Kanagawa tại Hà Nội.

Chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế hiệu quả và thực chất của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại Nhật Bản không chỉ mang lại những kết quả hợp tác cụ thể về dòng vốn, công nghệ và kết nối địa phương, mà còn góp phần quan trọng vào thành công chung của chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Qua đó, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến đầu tư an toàn, minh bạch, hấp dẫn và tiên phong trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.