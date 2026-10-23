Hà Nội mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 19/10/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND, quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn. Quyết định nhằm triển khai Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND thành phố và sẽ có hiệu lực từ ngày 29/10/2026.

HỖ TRỢ TỐI ĐA 100% CHI PHÍ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Theo quyết định, thành phố hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này thuộc thành phố Hà Nội. Đối với hạ tầng do thành phố đầu tư mới, chi phí vận hành trong 3 năm đầu kể từ khi đưa vào khai thác cũng được hỗ trợ 100%.

Với các trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, doanh nghiệp nhà nước không thuộc thành phố, mức hỗ trợ tối đa là 50% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp. Các dự án đầu tư mới được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

Đối với phòng thí nghiệm thuộc cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân, thành phố hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp. Phòng thí nghiệm được đầu tư mới cũng được hỗ trợ tối đa 30% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

Ngoài ra, thành phố hỗ trợ tối đa 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị tại các trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm; chi phí xây dựng, vận hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng. Các tổ chức, doanh nghiệp triển khai theo hình thức xã hội hóa được miễn phí sử dụng vị trí đặt thiết bị, cáp viễn thông tại hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị thông minh của thành phố trong 2 năm. Sàn Giao dịch công nghệ do thành phố phê duyệt đề án thành lập được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KẾT NỐI HỆ SINH THÁI VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Bên cạnh hỗ trợ hạ tầng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, pháp lý để được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo công nghệ cao hoặc ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Thành phố cũng thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, cơ quan nhà nước với chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước, quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí gian hàng trưng bày sản phẩm tại sự kiện khoa học, công nghệ của thành phố và tham gia các khóa đào tạo về quản trị, thương mại hóa công nghệ, chuyển đổi số.

Đáng chú ý, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ số được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng khi tham gia hội chợ, triển lãm công nghệ quốc tế thuộc chương trình xúc tiến của thành phố.

Về tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ký kết hợp đồng hỗ trợ. Thủ tục được thực hiện công khai thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc ứng dụng iHanoi.

Việc hỗ trợ được lồng ghép với các chương trình, đề án, nhiệm vụ của thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cơ quan này sẽ hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học tiếp cận các chính sách hỗ trợ.