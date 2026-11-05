Hà Nội mở rộng hỗ trợ, củng cố điểm tựa an sinh cho người dân

Mở rộng diện thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ an sinh

Ngày 2-6-2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 9-7-2025 của HĐND thành phố Hà Nội quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Trung Tâm

Điểm đáng chú ý của chính sách là mở rộng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng mức hỗ trợ của thành phố lên cao hơn trước, giúp nhiều nhóm người dân, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đặc thù, tiếp cận tốt hơn với bảo hiểm y tế. Theo đó, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế và không thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Chính sách cũng mở rộng hỗ trợ 100% mức đóng cho nhiều nhóm khác gồm: Nhân viên chăn nuôi, thú y; cộng tác viên dân số; hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tham gia các câu lạc bộ theo quy định và đủ điều kiện thụ hưởng; người dân xã đảo Minh Châu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ; người sinh sống, làm việc hoặc được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; người được UBND thành phố công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ.

Đối với các nhóm đã được hưởng chính sách trước đây, Nghị quyết tiếp tục bổ sung mức hỗ trợ, giảm phần kinh phí người dân phải tự đóng. Cụ thể, thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú chưa có thẻ bảo hiểm y tế và không thuộc diện tham gia bắt buộc; nạn nhân mua bán người trong một năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Một số nhóm khác được hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế, gồm nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố. Riêng học sinh, sinh viên thuộc nhóm hộ gia đình này, chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế và đang học tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ thêm 50% mức đóng.

Bên cạnh các đối tượng được bổ sung, những nhóm tiếp tục thuộc diện hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo các chính sách hiện hành vẫn được bảo đảm quyền lợi. Đối với các nhóm được điều chỉnh mức hỗ trợ, phần hỗ trợ bổ sung của thành phố được cộng với mức hỗ trợ hiện có, giúp tổng mức hỗ trợ đạt 100% mức đóng theo quy định, người thụ hưởng không phải tự đóng phần còn lại.

Với việc mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội của Thủ đô, mở rộng cơ hội tiếp cận bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với người thu nhập thấp và các nhóm dễ bị tổn thương.

Tăng hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Không chỉ mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND còn điều chỉnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, khuyến khích người dân chủ động tham gia, tích lũy thời gian đóng để có cơ hội hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi về già.

Theo đó, thành phố hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP; bổ sung mức hỗ trợ 30% cho hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và tham gia các câu lạc bộ cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong.

Chính sách này góp phần giảm gánh nặng tài chính, tạo thêm động lực để người lao động khu vực phi chính thức, người có thu nhập không ổn định và những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc duy trì đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lâu dài, tích lũy thời gian tham gia, hướng tới bảo đảm thu nhập khi về già.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Vũ Đức Thuật nhấn mạnh, điểm nổi bật của Nghị quyết là mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng mức hỗ trợ của thành phố. Việc bổ sung các nhóm được hỗ trợ bảo hiểm y tế và tăng mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn với chính sách an sinh, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và tăng cơ hội bảo đảm thu nhập khi tuổi cao.

Chủ động đưa chính sách đến từng người dân

Để Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND đi vào cuộc sống, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xác định công tác tổ chức thực hiện phải được triển khai chủ động, kịp thời, bảo đảm mọi đối tượng thuộc diện thụ hưởng đều được thông tin, hướng dẫn và tiếp cận đầy đủ chính sách.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai trình UBND thành phố ban hành; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều sản phẩm, hình thức phù hợp, giúp người dân nắm rõ đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và quyền lợi được hưởng.

Tại cơ sở, bảo hiểm xã hội các đơn vị phối hợp với UBND xã, phường và tổ dân phố rà soát, thống kê, lập danh sách người thuộc diện thụ hưởng; hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người đủ điều kiện.

Nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể. Tại xã Tây Phương, bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn mức hỗ trợ, đồng thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong xác định đối tượng, hoàn thiện hồ sơ và vận động người dân tham gia.

Tại xã Phượng Dực, các nhóm ưu tiên được tư vấn, giải đáp và hướng dẫn lựa chọn phương thức đóng phù hợp. Trong khi đó, xã Thanh Oai xây dựng kế hoạch “60 ngày cao điểm” triển khai Nghị quyết, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cung cấp danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ để bảo hiểm xã hội cơ sở rà soát, thực hiện cấp thẻ.

Theo số liệu Bảo hiểm xã hội thành phố, trong 8 tháng của năm 2026, Hà Nội có hơn 8,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 96,40% dân số. Việc triển khai các nghị quyết đặc thù của HĐND thành phố đã hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 151.584 người, với kinh phí 57,1 tỷ đồng; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 261.095 người, tổng kinh phí 127,5 tỷ đồng.

Việc ban hành và triển khai Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND tiếp tục cụ thể hóa chính sách an sinh xã hội của Thủ đô theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng mức hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi cho người dân. Không chỉ chia sẻ gánh nặng tài chính trước mắt, chính sách còn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo nền tảng thu nhập khi về già, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, mở rộng bảo hiểm xã hội toàn dân và lộ trình miễn viện phí cơ bản đến năm 2030.

Người đủ 60 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Vũ Đức Thuật, điểm nhấn nổi bật của Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND là chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ và không thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Ước tính, hơn 105.000 người từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi thuộc diện này sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đáng chú ý, chính sách đã hạ độ tuổi được hỗ trợ từ 70 xuống 60, giúp người cao tuổi có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật. Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026 về mở rộng đối tượng, nâng mức thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, ưu tiên các nhóm yếu thế. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về tài chính mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền Thủ đô trong chủ động triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đa dạng hóa các hình thức bảo đảm an sinh, hướng tới chăm lo tốt hơn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng trong cộng đồng.