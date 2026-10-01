Hà Nội mở rộng đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 3 làn xe mỗi chiều

Bổ sung biển báo, điều chỉnh đèn tín hiệu

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc sau khi tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thông xe kỹ thuật phần tuyến chính.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Ô Chợ Dừa từ ngày 9/10. (Ảnh minh họa).

Theo phương án, tại đoạn đường từ số nhà 34 đến số 80, dải phân cách giữa sẽ được xén để mở rộng mặt đường thêm 5,5m mỗi bên, phục vụ nhu cầu lưu thông của phương tiện.

Sau khi điều chỉnh, đoạn tuyến tiếp tục được tổ chức giao thông hai chiều, phân cách bằng dải phân cách giữa. Phần mặt đường mở rộng sẽ được hoàn thiện đồng bộ với kết cấu mặt đường hiện trạng và phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến.

Mỗi chiều đường được bố trí 3 làn xe, phân chia bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường theo quy chuẩn hiện hành. Phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 9/10/2026.

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện xén dải phân cách, bổ sung vạch sơn, biển báo; đồng thời phối hợp di chuyển cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực mở rộng mặt đường.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng được yêu cầu phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông - Công an thành phố Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận, phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi tổ chức giao thông mới được triển khai.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu, biển hướng dẫn phân luồng từ xa và lực lượng chốt trực để hướng dẫn phương tiện, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.

Theo dõi lưu lượng, xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng theo dõi, đánh giá lưu lượng phương tiện trước và sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông để kịp thời phát hiện những bất cập, từ đó đề xuất phương án phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên tuyến đường và tại các nút giao lân cận.

UBND phường Ô Chợ Dừa được đề nghị phối hợp điều tiết giao thông, đặc biệt tại các điểm quay đầu; đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.