Hà Nội mở rộng dữ liệu phục vụ doanh nghiệp, người dân

Theo Quyết định 5695/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành ngày 12/10/2026, thành phố đã ban hành Danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung.

Ảnh minh họa.

Danh mục dữ liệu mở và dùng chung giúp Hà Nội thống nhất dữ liệu được chia sẻ, hạn chế thu thập trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công.

Từ 93 tập dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở trước đây, thành phố loại bỏ 19 tập không còn phù hợp, bổ sung 97 tập mới, nâng tổng số lên 171 tập dữ liệu. Dữ liệu mở được công khai trên Cổng dữ liệu thành phố dưới định dạng JSON, phục vụ nhu cầu tra cứu và khai thác của người dân, doanh nghiệp.

Các nhóm dữ liệu mở bao gồm thông tin về chợ, siêu thị, cửa hàng xăng dầu, cụm công nghiệp, logistics và doanh nghiệp công nghiệp; hoạt động chứng nhận, giám định, công bố hợp chuẩn, hợp quy; ngân sách, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, dự án đầu tư, giá cả. Danh mục còn có dữ liệu về quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, phòng xét nghiệm, kết quả thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Hà Nội ban hành danh mục dữ liệu dùng chung gồm 95 tập dữ liệu. Dữ liệu dùng chung gồm thông tin về thu - chi ngân sách, đầu tư công, tài sản công, đấu thầu, quy hoạch, hạ tầng đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản. Các nhóm khác gồm dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, hộ tịch điện tử, an sinh xã hội, quan trắc môi trường, bản đồ rủi ro thiên tai và giao thông theo thời gian thực.

UBND TP Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, vận hành Cổng dữ liệu thành phố, đồng thời đánh giá chất lượng dữ liệu khi kết nối, chia sẻ với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) và Kho dữ liệu tập trung, Cổng dữ liệu của thành phố.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải rà soát dữ liệu trước ngày 20/6 và 20/12 hằng năm, đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế các tập dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, rà soát các đề xuất trước ngày 30/6 và 30/12 để tham mưu UBND thành phố cập nhật danh mục.