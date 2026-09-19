Hà Nội mở rộng dư địa xuất khẩu sang Thái Lan

Hà Nội tìm đường đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối Thái Lan

Cùng với Lào Cai, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và An Giang, Hà Nội tham gia “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026” với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam do Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức từ 17/9 - 20/9, tại centralwOrld – một trong những Trung tâm Thương mại lớn nhất ở Bangkok, Thailand.

Khu gian hàng Hà Nội tại Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Khu trưng bày có tổng diện tích khoảng 520m², trong đó khu gian hàng Hà Nội chiếm 44m². 15 doanh nghiệp Hà Nội tham gia giới thiệu các nhóm sản phẩm như thực phẩm và đồ uống, cà phê, ca cao, nông sản - thủy sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, dệt may, thời trang và quà lưu niệm. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội) cho biết, việc tham gia Tuần lễ không chỉ nhằm tăng sự hiện diện của thương hiệu Hà Nội tại thị trường Thái Lan, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và khách hàng quốc tế.

Đáng chú ý, chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa trưng bày sản phẩm với giao thương. Doanh nghiệp Hà Nội được tham gia hội nghị kết nối với doanh nghiệp, nhà thu mua Thái Lan; gặp gỡ Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan; tìm hiểu thông tin thị trường và trực tiếp trao đổi với các đối tác. Đây cũng là cách Hà Nội triển khai Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030, thay vì chỉ đưa doanh nghiệp ra nước ngoài để quảng bá sản phẩm.

Thái Lan hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Hà Nội. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang Thái Lan đạt 537,6 triệu USD, chiếm 2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 465 triệu USD, chiếm 3,1%. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; linh kiện điện tử; gỗ và nguyên liệu gỗ; hóa chất; than đá; dây điện, dây cáp điện và linh kiện, phụ tùng xe máy.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ Thái Lan năm 2025 đạt 1,5 tỷ USD và khoảng 1,54 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026. Những con số này cho thấy dư địa thương mại giữa hai thị trường vẫn còn đáng kể, trong đó việc tăng hiện diện của hàng hóa Hà Nội tại các kênh phân phối Thái Lan là một hướng được thành phố đặt trọng tâm.

Doanh nghiệp cần nhiều hơn một cuộc gặp

Nếu việc có mặt tại Centralworld giúp sản phẩm Hà Nội tiếp cận người tiêu dùng và đối tác, thì câu chuyện của doanh nghiệp cho thấy để biến sự hiện diện đó thành thị trường lâu dài vẫn còn nhiều việc phải làm. Lần đầu tham gia “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026”, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Văn Nhì, Công ty Mỹ nghệ Pacific (thôn Thụy Ứng, xã Thường Tín, Hà Nội) cho hay, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam có lợi thế nhất định về giá khi vào Thái Lan, do chi phí nhân công và mức lương tại nước này cao hơn. Tuy nhiên, lợi thế về giá chưa đủ. Doanh nghiệp phải tìm hiểu thị hiếu và văn hóa tiêu dùng để điều chỉnh sản phẩm.

Khách hàng quốc tế tham quan khu gian hàng Hà Nội tại Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

“Với thị trường Thái Lan, doanh nghiệp đã tham khảo các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và Lazada để tìm hiểu mẫu mã, nhu cầu của người tiêu dùng. Những sản phẩm Pacific đưa sang Thái Lan lần này là các dòng chủ lực, đồng thời đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và có khả năng đáp ứng thị trường châu Âu. Do đó, doanh nghiệp chủ yếu điều chỉnh về màu sắc, trong khi chất liệu và chất lượng sản phẩm cơ bản giữ theo những dòng hàng đang xuất khẩu”, ông Trần Văn Nhì chia sẻ.

Nhưng khó khăn nằm ở khâu tìm kiếm đối tác. Ông Nhì cho biết khách hàng lẻ tại Thái Lan khá đón nhận sản phẩm, song doanh nghiệp chưa tiếp cận được nhiều khách hàng buôn phù hợp với định hướng. “Là đơn vị sản xuất, chúng tôi mong muốn gặp trực tiếp những đối tác có nhu cầu tìm nguồn hàng từ nhà sản xuất. Chúng tôi không lo về khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, mà quan trọng là làm sao tiếp cận đúng đối tác, thay vì phải thông qua trung gian”, ông Nhì chia sẻ và cho hay tại Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra ngày 17/9, doanh nghiệp đã tham gia nhưng chưa gặp được nhiều đối tác đúng nhu cầu. Với thời gian khoảng 10 phút cho mỗi cuộc trao đổi, phần lớn mới dừng ở giao lưu và tìm hiểu ban đầu.

Một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Công ty Mỹ nghệ Pacific tại khu gian hàng Hà Nội tại Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Với Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phát triển Phúc Thịnh, thương hiệu Yến Xào QiQi Yến, tín hiệu bước đầu có phần thuận lợi hơn. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc công ty, cho biết nhiều khách hàng tại Thái Lan dùng thử sản phẩm yến và quay lại mua. Một số đối tác tại chương trình giao thương đã để lại thông tin liên hệ và dự kiến tiếp tục làm việc, trong đó có đối tác cho biết sẽ xem xét đưa sản phẩm vào hệ thống trung tâm, siêu thị tại Thái Lan.

Doanh nghiệp này đã có kinh nghiệm xuất khẩu sang Trung Quốc và có đầy đủ chứng nhận, giấy tờ cần thiết cho sản phẩm, trong đó có chứng nhận FDA. Công ty cũng chủ động xây dựng chuỗi từ nuôi yến đến chế biến, theo bà Thúy, sản phẩm yến Việt Nam có mức giá tương đối cao tại Thái Lan, nhưng giá cả còn phụ thuộc vào chất lượng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn trực tiếp khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu và thử sức tại một thị trường mới.

Nói về hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS. TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc này cần được nhìn như một quá trình, không phải một sự kiện đơn lẻ. Gian hàng là điểm bắt đầu để sản phẩm xuất hiện trước người tiêu dùng; các cuộc giao thương mở thêm cánh cửa với nhà thu mua; còn việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều chỉnh sản phẩm, duy trì liên hệ và chốt đơn hàng mới quyết định khả năng đứng chân trên thị trường.

Về phía Hà Nội, ông Hoàng Quân cho hay, việc tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại Thái Lan vì thế không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh hàng Việt, mà còn hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp đi sâu hơn vào thị trường. Thành phố kỳ vọng doanh nghiệp tìm kiếm được đối tác, đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối của Central Group và từ đó mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực.

Đối với doanh nghiệp, đây cũng là cơ hội để nhìn thị trường Thái Lan từ thực tế tiêu dùng và yêu cầu của nhà mua hàng, thay vì chỉ từ những thông tin có sẵn. “Nếu các chương trình xúc tiến, hội chợ tại Thái Lan tiếp tục được tổ chức trong những năm tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tham gia với mục tiêu xây dựng Thái Lan thành một thị trường chủ đạo, theo hướng lâu dài”, ông Trần Văn Nhì chia sẻ.

PGS. TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân: Xúc tiến thương mại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kết nối được đúng nhu cầu của hai phía. Một gian hàng đẹp hay một cuộc gặp đông người chưa đồng nghĩa với đơn hàng. Doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi, trao đổi, điều chỉnh sản phẩm và xây dựng quan hệ với đối tác sau sự kiện.